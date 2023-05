Steven Zhang, chi è il Presidente dell’Inter? Patrimonio, stipendio e vita privata

Steven Zhang è diventato Presidente dell’Inter dal 2016 ed è riuscito a vincere vari trofei: ecco l’ascesa del giovane imprenditore cinese.

Il calcio è diventato sempre di più un fenomeno globale e l’Inter da diversi anni è in mano alla presidenza cinese della famiglia Zhang.

Il Presidente è il giovane Steven, figlio di Zhang Jindong uno dei più importanti imprenditori asiatici, che dal 2016 ha cercato in tutti i modi di migliorare la storia dell’Inter.

Steven Zhang aziende

La famiglia Zhang è entrata nel mondo dell’imprenditoria mondiale nel 2011, quando Zhang Jindong decise di fondare la Suning Holdings Group. Si tratta di una delle società più importanti al mondo e che ha saputo svilupparsi in diversi ambiti.

Dalla vendita al dettaglio alla moda, dai servizi immobiliari a quelli finanziari, passando anche per l’intrattenimento e ovviamente lo sport. Nel 2020, secondo il “China Daily”, l’azienda è la seconda in assoluto più ricca di tutta la Cina, con un fatturato che tocca i 90 miliardi di Euro.

Steven Zhang è diventato il Presidente di Suning International nel 2018, con il suo compito che è quello di gestire gli affari fuori dalla Cina del gruppo. Nello stesso anno è stato nominato dal padre anche come Presidente dell’Inter, per la precisione il 26 ottobre, prendendo il posto di Erick Thohir.

Dal 2019 è entrato anche a far parte dell’European Club Association, ovvero il massimo organismo che regola le società di calcio a livello internazionale. Un grande riconoscimento per lui, dato che è stato il primo cinese di sempre a esserci entrato.

Steven Zhang titolo di studio

Gli studi di Steven Zhang sono stati per lo più all’estero, infatti già durante i suoi anni in Cina completò le scuole medie alla Nanjing Foreign Language School. A 15 anni la famiglia decise di mandarlo a studiare negli Stati Uniti e si diplomò al college Mercersburg Academy.

Il ragazzo veniva considerato come uno studente modello, per questo motivo ricevette diverse proposte dalle più importanti Università a stelle e strisce. Alla fine scelse la facoltà di Economia alla Wharton School nell’Università della Pennsylvania.

Steven Zhang patrimonio

Il mercato cinese si sta espandendo sempre di più in tutto il mondo, dunque non deve di certo sorprendere se stiamo parlando di una delle famiglie più ricche in assoluto. A stanziare il patrimonio degli Zhang ci ha pensato la nota rivista Forbes che parla di un patrimonio complessivo di 7,4 miliardi di Dollari.

La cifra però potrebbe anche essere decisamente superiore, infatti secondo il giornale cinese “Hurun”, i guadagni complessivi si sarebbero spinti fino a 14 miliardi di Dollari. Cifre davvero incredibili e che danno modo all’Inter di avere una presidenza solida e forte.

Moglie e figli di Steven Zhang?

Attualmente Steven Zhang risulta essere ancora single e durante la sua esperienza interista non sembra aver dato vita a nessuna nuova relazione. Si era parlato a un certo punto di una sua possibile storia d’amore con Melissa Satta, ma il tutto è prontamente rientrato.

L’ex Velina di Striscia la Notizia ha intrapreso una storia con il tennista Matteo Berrettini e la Satta e Zhang dovrebbero essere solo amici e compagni di tifo.

Chi sono i genitori?

Colui che ha fondato l’Impero economico della famiglia Zhang è stato il padre di Steven: Zhang Jindong. L’uomo si è fatto davvero tutto da solo, dato che è nato ad Anhui, una delle città più povere di tutta la Cina.

Si trasferì a Nanchino per studiare all’Università e per quattro anni lavorò in una ditta di tessuti prima di cambiare vita nel 1990. Aprì con il fratello Guiping un’azienda di elettrodomestici, ma la coppia resiste per poco tempo.

Suo fratello infatti decise di passare al ramo immobiliare, mentre il nome della piccola azienda di elettrodomestici iniziò a diventare sempre più nota. Il passaggio alla denominazione di “Suning.com” ha fatto sì che si trasformasse in una delle più grandi multinazionali al mondo.

In totale Zhang Jindong è riuscito ad aprire la bellezza di ben 13 mila negozi in tutto il mondo e vanta la bellezza di oltre 130 mila dipendenti. Dal 2004 l’azienda fa parte della Borsa di Shenzhen.

Stipendio Steven Zhang, quanto guadagna?

Nel ruolo di Presidente del Football Club Internazionale Milano, Steven Zhang percepisce un compenso totale di 914 mila Euro ogni anno. Sembrerebbe che il giovane imprenditore avesse deciso nel 2019 di rinunciare a questo compenso per poter aiutare il bilancio della squadra che sarebbe stato approvato nel 2020, in piena Pandemia.

Cosa fa il Presidente dell’Inter?

Il ruolo di Steven Zhang come Presidente dell’Inter è molto particolare. Non sempre è a Milano e i suoi impegni di lavoro lo portano a dover viaggiare in ogni angolo della Terra e fare ritorno in Cina.

Zhang è stato bravo a mettere diverse persone fidate ed esperte, come Beppe Marotta, nei ruoli giusti all’interno della dirigenza. Il suo compito è quello di stabilire il budget per quanto riguarda gli investimenti e cercando di stare vicino alla squadra nei momenti più delicati.

Dove vive il Presidente Zhang?

Attualmente Steven Zhang si divide tra Nanchino e Milano, le due città dove hanno sede le sue aziende. Si sa poco per quanto riguarda il suo immobile in terra cinese, mentre nel capoluogo lombardo, pur non avendo fotografie, sappiamo che si trova nel quartiere Brera.

A Milano ormai si sente come a casa, tanto è vero che nel novembre 2019 venne avvistato nel noto pub “442” per poter assistere alla partita di campionato contro il Torino.

Che macchina ha Steven Zhang?

Il patrimonio di Steven Zhang gli permette di poter acquistare le macchine più belle del mondo e dal suo garage sono usciti due gioiellini straordinari. La prima è stata una LaFerrari Aperta, un modello rarissimo realizzato a Maranello in pochissimi esemplari diversi.

Il suo costo è addirittura di 1,86 milioni di Euro e al suo interno monta un motore V12 da 800 cavalli. Questo le permette di poter toccare una punta massima di ben 350 km/h e la sua accelerazione le dà modo di passare da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi.

Questa però non è la macchina più costosa di Steven Zhang, infatti l’imprenditore cinese si può godere anche una favolosa McLaren Speedtail. Per poterla avere in questo caso ha dovuto sborsare la cifra pazzesca di ben 4 milioni di Euro.

Siamo di fronte a una vettura davvero eccezionale, prodotte solamente in 106 esemplari totali e che può sprigionare la potenza di 1070 cavalli. In questo modo la vettura può superare i 400 km/h come velocità massima.

Chiudiamo con la Pagani Huayra, altra automobile dal costo esorbitante, ben 2,3 milioni di Euro e che è stata acquistata come “omaggio” all’Inter. Zhang decise infatti di far incidere il logo della Beneamata e aggiungendo la scritta “Nerazzurra”.