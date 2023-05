Probabili formazioni Juventus-Cremonese: chance per Chiesa, tentazione Pogba

La Juventus ospita la Cremonese all’Allianz Stadium per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A: le ultime e le probabili formazioni del match

C’è l’ostacolo Cremonese per la Juventus in campionato tra le due sfide decisive in Europa League contro il Siviglia.

Massimiliano Allegri lo ha lasciato intendere in conferenza stampa: ci sarà un ampio turnover nelle fila della compagine bianconera, con Vlahovic e Di Maria inizialmente a riposo. In attacco quindi torna titolare Federico Chiesa: chance da non fallire per il numero 7, non brillantissimo negli ultimi tempi. Al suo fianco ballottaggio tra Milik e Kean, con il polacco favorito e match winner all’andata nel recupero. In porta ci sarà Perin, nelle retrovie maglia da titolare anche per Rugani e Gatti, quest’ultimo protagonista nella notte europea con il Siviglia. Paredes si candida per partire dall’inizio in mediana mentre la tentazione di Allegri è Pogba, anche se il francese sembra destinato ancora a entrare a gara in corso. Possibile occasione infine per il baby Barbieri sulla destra per far tirare il fiato a Cuadrado. Ballardini, versante Cremonese, spera ancora nella salvezza e in attacco punta sull’esperto Ciofani viste le defezioni di Dessers e Tsadjout. Il tecnico dei lombardi potrebbe affidarsi al 4-2-3-1 con il trio Benassi-Goldames-Okereke sulla trequarti.

Serie A, Juventus-Cremonese: le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Barbieri, Fagioli, Paredes, Miretti, Kostic; Chiesa, Milik. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Bremer, Alex Sandro, Locatelli, Pogba, Cuadrado, Iling-Junior, Rabiot, Di Maria, Vlahovic, Kean. Allenatore: Allegri

Indisponibili: Bonucci, De Sciglio, Kaio Jorge, Soulé

Squalificati: –

Diffidati: Cuadrado, Danilo

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Chiriches, Vasquez, Valeri; Meité, Castagnetti; Benassi, Galdames, Okereke; Ciofani. A disposizione: Sarr, Saro, Ghiglione, Aiwu, Ferrari, Bianchetti, Quagliata, Lochoshvili, Acella, Buonaiuto, Felix, Basso, Ricci. Allenatore: Ballardini

Indisponibili: Tsadjout, Dessers

Squalificati: Picklel

Diffidati: Felix, Okereke

Arbitro: Chiffi (Padova); VAR: La Penna

Juventus-Cremonese, dove vederla in Tv e il momento delle due squadre

Juventus-Cremonese, match della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A in programma questa sera alle 20.45 all’Allianz Stadium, sarà trasmesso in esclusiva e in streaming per gli abbonati alla piattaforma DAZN. I bianconeri di Allegri cercano la terza vittoria consecutiva in campionato dopo l’1-1 in Europa League col Siviglia, con l’obiettivo di staccarsi al secondo posto in classifica in attesa ovviamente delle decisioni della Giustizia Sportiva sulla penalizzazione per la vicenda plusvalenze. La Cremonese è in serie utile da quattro partite e nell’ultimo turno di campionato ha vinto lo spareggio salvezza contro lo Spezia, anche se il quartultimo posto occupato proprio dai liguri resta lontano 6 punti a quattro giornate dal termine. Nel prossimo turno di Serie A, la Juve sarà di scena sul campo dell‘Empoli mentre i grigiorossi ospiteranno allo ‘Zini’ il Bologna.