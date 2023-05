Non c’è pace per il Milan: dietrofront sul futuro

Momento complicato per il Milan in campo: anche sul mercato non arrivano buone notizie per Maldini e la dirigenza rossonera

Il Real Madrid supera di misura il Getafe nell’anticipo di Liga, ma l’attenzione è tutta proiettata ovviamente sul big match di Champions League contro il Manchester City che deciderà il passaggio alla finalissima di Istanbul.

Intanto in campionato è Marco Asensio a fare la voce grossa e consegnare i tre punti alla squadra di Carlo Ancelotti. Il fantasista classe ’96 ha svoltato nel 2023 e ha riacquistato la fiducia del tecnico italiano, che a inizio stagione lo aveva utilizzato col contagocce. Asensio dopo il Mondiale in Qatar è il giocatore spagnolo dei cinque maggiori campionati continentali che ha partecipato attivamente a più gol con 9 reti e 6 assist. Niente male per un talento che sembrava essersi eclissato e praticamente fuori dal progetto Real la scorsa estate. Le ultime prestazioni di Asensio riaprono le porte del ‘Bernabeu’ all’ex Maiorca, in scadenza il prossimo 30 giugno e che adesso punta al rinnovo e alla permanenza con la camiseta merengue. “Un’altra grande notte nel mio giardino”, ha twittato felice Asensio dopo la partita per aggiungere successivamente davanti ai microfoni: “Cerco di sfruttare ogni opportunità che Ancelotti mi concede”.

Calciomercato Milan, Asensio più lontano: il Real apre al rinnovo

E’ tornato il feeling con il mister di Reggiolo, che in caso di permanenza sulla panchina dei ‘Blancos’ potrebbe spingere per la conferma del trequartista mancino a Valdebebas.

Asensio è un titolare aggiunto nel reparto offensivo dietro il consolidato trio composto da Vinicius, Benzema e Rodrygo, rappresentando un’alternativa di lusso che in pochi in Europa hanno nella propria rosa. Il nazionale spagnolo è una garanzia anche entrando a partita in corso e come riporta il quotidiano ‘AS’ la dirigenza e Florentino Perez aprirebbero adesso al rinnovo del giocatore. Asensio ha sempre dato la priorità al prolungamento con il Real Madrid, nonostante il pressing delle big di Premier e i sondaggi in Italia da parte di Juventus, Roma e soprattutto Milan. Il Dt rossonero Maldini sfruttando gli ottimi uffici con il sodalizio campione d’Europa ha provato più volte a sondare il terreno per il 27enne fantasista, pregustando un possibile colpaccio a parametro zero per la prossima estate. Ma a quanto pare il destino di Asensio sembra tingersi nuovamente di blanco, per buona pace del Milan che sta attraversando in campo il momento più delicato della sua stagione. Anche sul mercato non arrivano buone notizie per il ‘Diavolo’.