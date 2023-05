Lo Stadium è tutto per Pogba: titolare dopo 393 giorni! Nuova maglia e ‘assist’ per Di Maria

La novità della serata dell’Allianz Stadium è Paul Pogba: il centrocampista francese per la prima volta titolare dopo ritorno alla Juventus

Nuova maglia e prima partita da titolare per Paul Pogba dal ritorno la scorsa estate alla Juventus.

La grande novità della serata è la titolarità del centrocampista francese nel posticipo di campionato dei bianconeri contro la Cremonese. Dopo gli spezzoni delle ultime partite e l’assist per Gatti giovedì in Europa League contro il Siviglia, è arrivato il momento tanto atteso da parte dei sostenitori bianconeri. Inevitabilmente l’ex Manchester United è il più gettonato all’Allianz Stadium: applausi e cori tutti per lui, oltre al boato sulle tribune alla lettura delle formazioni. Pogba non giocata dal primo minuto una gara ufficiale da 393 giorni, l’ultima il 19 aprile dello scorso anno quando indossava ancora la maglia dello United nel match di Premier League con il Liverpool, dove fu costretto ad alzare bandiera bianca per infortunio dopo appena 10 minuti.

👕 ⚪️⚫️ #Juventus – La nuova maglia per la prossima stagione, che i bianconeri indosseranno per la prima volta questa sera. Finora la più venduta è la numero 7️⃣ di #Chiesa #JuveCremonese 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/u8FbybE1JM — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 14, 2023

Per l’occasione la Juve di Allegri indosserà la nuova divisa per la prossima stagione e finora la più venduta è la numero 7 di Federico Chiesa. La casacca del Nazionale azzurro fa bella mostra all’ingresso dello store ufficiale della ‘Vecchia Signora’ all’Allianz Stadium, insieme a quella dello stesso Pogba e di Angel Di Maria. Che sia un indizio di mercato sull’argentino campione del mondo per una possibile permanenza a Torino? Lo scopriremo nelle prossime settimane…