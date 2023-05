Infortunio e bufera Pogba: “Dispiace vederlo così”

Primo tempo incolore per la Juventus che dopo una ventina di minuti ha anche perso per infortunio Paul Pogba. Il francese è finito in trend sui social

Juventus-Cremonese ha chiuso uno scialbo primo tempo sul punteggio di 0-0, con pochissime chance ed un infortunio importante che rischia ancora una volta di pesare. Protagonista in negativo nuovamente Paul Pogba, uscito dopo una ventina di minuti per un problema di natura muscolare.

Non trova quindi pace la stagione travagliata dell’ex Manchester United, che è finito rapidamente in trend anche sui social. Tantissimi i messaggi nei confronti di Pogba su Twitter dopo l’infortunio, con tanti supporters che si sono anche detti molto dispiaciuti:

No no e no!!

Ma che sfigaaaaa noi e soprattutto lui! Quanto mi dispiace per Pogba, troppo 🥺 #JuveCremonese — LaErsi (@ErsiGiliberti) May 14, 2023

Purtroppo #Pogba ha i muscoli di cartapesta, ormai è un ex giocatore. Dispiace tanto, ma è così e non ci si può fare niente.#JuveCremonese — Matteo (@MatteoMascia13) May 14, 2023

Se #Pogba si fosse operato non si sarebbe fermato ogni 3×2, io lo dissi ai tempi#JuveCremonese — Dottor Farris (@CapitanFarris) May 14, 2023

Ho sperato che si stesse riprendendo. Ho sbagliato. Purtroppo non può più giocare a certi livelli e tutti devono cominciare a rendersene conto, compreso il giocatore stesso #Pogba #JuventusCremonese — Danilo (@DaniPelado1) May 14, 2023

Mi dispiace molto per Paul Pogba umanamente e calcisticamente parlando Peccato — Jackpool (@jackpoolista) May 14, 2023

Mi dispiace umanamente per Pogba poareto — Illuminazione_cosmica (@richibrate97) May 14, 2023