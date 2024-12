Da Bayer Leverkusen-Inter alla Serie A, colpo a sorpresa

Uno dei calciatori dei tedeschi impegnati contro la squadra di Inzaghi potrebbe sbarcare in Italia: affare a sorpresa

I complimenti non sono mancati alla vigilia di Bayer Leverkusen-Inter. Xabi Alonso e Inzaghi non hanno lesinato apprezzamenti per le rivali della sesta giornata di Champions League, uno dei big match dell’inframmezzo europeo di questa settimana.

Una partita su cui si sono accesi i riflettori non soltanto per l’importanza della posta in palio, ma anche perché nelle fila dei tedeschi ci sono diversi calciatori che fanno gola ai club della Serie A. Facile pensare subito a Tah, in scadenza di contratto e occasione su cui riflettono tutte le big del nostro campionato, Inter compresa.

Il 28enne tedesco è corteggiato anche da altre squadra estere e ha spiegato nei giorni scorsi di non aver ancora deciso e di voler rimandare tutto al prossimo anno, volendo prendersi tutto il tempo necessario per fare la scelta giusta. Ma Tah non è l’unico profilo che potrebbe interessare alle squadre di Serie A ed allora Calciomercato.it ha chiesto sul proprio canale Telegram quale sarebbe il colpo più apprezzato tra i calciatori che militano nella squadra allenata da Xabi Alonso.

Bayer Leverkusen-Inter, Tah bocciato: scelta fatta per il colpo tedesco

Un po’ a sorpresa proprio il difensore 28enne, il nome più chiacchierato in ottica mercato, del Bayer Leverkusen è quello meno votato di tutti.

Il calciatore con più preferenze è stato Alejandro Grimaldo, terzino ex Benfica, già negli anni scorsi accostato alle grandi del nostro campionato. Per lui ha votato il 37%, mentre un altro difensore come Hincapie ha raccolto il 26% di voti. Subito dietro, sul gradino più basso di un ipotetico podio ecco Schick, accostato nelle ultime settimane alla Juventus: per lui il 21% delle preferenze.

Infine, prima di Tah che chiude il quintetto, c’è Xhaka che ha raccolto il 16% di voti. Questa dunque la scelta fatta dai tifosi su un eventuale colpo dal Bayer Leverkusen. Resta da scoprire se le società italiane faranno la stessa scelta, puntando sullo spagnolo che ha una clausola da 60 milioni, o andranno su un altro dei profili presenti nella rosa della squadra campione di Germania in carica.