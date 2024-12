DIRETTA Champions League, Atalanta-Real e Bayer-Inter | Formazioni UFFICIALI LIVE

Doppio impegno per le italiane in Champions League: l’Atalanta ospita il Real, mentre l’Inter fa visita al Bayer Leverkusen

Dopo il monday night di ieri sera in Serie A tra Monza e Udinese, due italiane scendono in campo per la sesta giornata del nuovo format della Champions League: l’Atalanta e l’Inter.

I bergamaschi, guidati in panchina da Gian Piero Gasperini, arrivano a questo importante appuntamento col morale alle stelle dopo la vittoria conquistata contro il Milan nell’ultimo turno e guida la classifica della Serie A con due punti di vantaggio sul Napoli di Antonio Conte. In Europa, occupano il quinto posto con undici punti conquistati in cinque partite, in piena lotta per l’accesso diretto agli ottavi di finale. Di contro, gli spagnoli dell’allenatore Carlo Ancelotti, non vivono un grande momento in Champions, solo sei punti conquistati e sono reduci da due sconfitte consecutive contro il Milan di Paulo Fonseca e il Liverpool di Arne Slot. Le merengue hanno necessariamente bisogno di portare a casa un risultato positivo per poter sperare di risalire ancora la classifica e non rischiare di rimanere fuori anche dai playoff. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-REAL MADRID

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecch; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri, Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Vazquez, Tchouameni, Rudiger, Fran Garcia; Ceballos, Valverde; Brahim Diaz, Bellingham, Mbappe; Vinicius. All. Ancelotti

CLASSIFICA: Liverpool* 18 punti; Inter 13; Barcellona e Borussia Dortmund 12; Atalanta 11; Bayer Leverkusen, Arsenal, Monaco, Aston Villa, Sporting, Brest e Lille 10; Bayern, Benfica, Atletico Madrid, Milan e Celtic* 9; Manchester City, Psv, Juventus e Dinamo Zagabria* 8; Feyenoord, Club Bruffe 7; Real Madrid 6; Psg, Shakhtar, Stoccarda e Sparta Praga 4; Sturm Graz, Girona*, Stella Rossa e Salisburgo 3; Bologna 1; Lipsia, Slovan e Young Boys 0

*una partita in più

Gli altri nerazzurri, l’Inter di Simone Inzaghi, dopo aver battuto con facilità il Parma di Fabio Pecchia in campionato venerdì scorso, vanno a caccia di punti per certificare, se mai ce ne fosse ancora bisogno, la propria candidatura alla vittoria finale della Champions League. Secondi in classifica con tredici punti, alle spalle del Liverpool a punteggio pieno, i meneghini sperano di recuperare anche il fiuto del gol di capitan Lautaro Martinez, attualmente latitante sui tabellini per quanto riguarda le reti segnate. Di contro, i tedeschi dell’allenatore Xabi Alonso, puntano ad agganciare gli avversari di giornata, distanti in classifica proprio tre lunghezze, e a mettere un piede e mezzo agli ottavi di finale della competizione senza passare dai playoff. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘BayArena’ di Leverkusen.

FORMAZIONI UFFICIALI BAYER LEVERKUSEN-INTER

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapie; Mukiele, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Frimpong, Tella, Wirtz. All. Alonso

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Taremi. All. S. Inzaghi

