Ribaltone Inter in attacco: doppia operazione e “il big andrà via”

Scenario clamoroso per il calciomercato nerazzurro: Oaktree pronto al via libera, ecco tutti i dettagli con le cifre

A meno di infortuni o occasioni clamorose, l’Inter non si muoverà nel sempre più imminente calciomercato di gennaio. Società e dirigenza stanno già pianificando la prossima stagione, con la proprietà che punta a ringiovanire la rosa abbassando ulteriormente il monte stipendi, oggi il più alto di tutta la Serie A.

Oaktree potrebbe garantire una ventina di milioni per la campagna acquisti, con nuove risorse da ottenere attraverso qualche cessione. Alias il player trading, che in estate potrebbe coinvolgere di nuovo uno dei big della squadra di Simone Inzaghi.

A ‘Ti Amo Calciomercato’, programma in onda sul canale youtube di Calciomercato.it, si è parlato proprio del futuro mercato dell’Inter e di un possibile grosso sacrificio per finanziare l’acquisto di 2-3 rinforzi, dal nuovo centrale all’attaccante considerato l’addio a zero di Arnautovic e Correa.

A proposito di attaccante, il nostro Alessio Lento non ha escluso una doppia operazione nel reparto avanzato. “Il movimento più importante – ha detto – lo faranno in attacco, sia in entrata che in uscita”. Per quanto riguarda l’uscita, il nome ‘caldo’ rimane quello di Marcus Thuram, nel cui contratto fino al 2028 è presente una clausola risolutiva da 85 milioni di euro.

Un ‘sacrificio’ in attacco: Thuram o Lautaro, Oaktree può dare il via libera in caso di grande offerta

Attenzione, però, anche a Lautaro Martinez. Il capitano ha smarrito la via del gol ed è un lontano parente di quello immarcabile dell’anno scorso, prima del rinnovo fino al 2029 che lo ha reso il più pagato della squadra (9 milioni bonus esclusi) nonché dell’intero campionato.

In caso di super offerta (80/90 milioni?), oggi comunque difficile da ipotizzare considerato il suo rendimento insufficiente, Oaktree potrebbe dare il via libera togliendosi di torno uno stipendio che al lordo è di circa 18 milioni di euro. La sua partenza, o quella dell’amico e compagno di reparto Thuram, andrebbe tuttavia ‘coperta’ da un bomber all’altezza della situazione. David non è l’unico nome.