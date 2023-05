Il Milan insidia il Napoli: dipende tutto dalla Champions

Una nuova sfida tra Napoli e Milan: dopo la contesa in Champions League, ora le due squadre si affrontano in sede di mercato

Un obiettivo in comune per il centrocampo: Napoli e Milan hanno messo nel mirino un rinforzo per la zona nevralgica del campo in vista della prossima stagione.

È Daichi Kamada il nuovo nome per il centrocampo di Napoli e Milan. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, le due società sarebbero pronte a sfidarsi per aggiudicarsi le prestazioni del centrocampista giapponese classe ’96. Di proprietà dell’Eintracht Francoforte, è in scadenza di contratto e potrebbe rappresentare un interessante ed invitante colpo a parametro zero.

Dunque, tra meno di due mesi Kamada sarà libero: il Napoli avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore che quest’anno ha giocato quarantaquattro partite, segnando quindici gol e realizzando sei assist tra campionato tedesco e coppe. Un centrocampista dinamico, intenzionato a confrontarsi ancora con la vetrina della Champions League.

Calciomercato Napoli, anche il Milan su Kamada

E ora su Daichi Kamada c’è anche il Milan, pronto a sfida gli azzurri nella corsa al centrocampista nipponico, punto fermo della Nazionale giapponese.

Dunque, potrebbe essere decisiva la partecipazione alla prossima edizione della Champions League: il Napoli ne è sicuro, il Milan non ancora, soprattutto dopo la sconfitta di ieri sul campo dello Spezia. I rossoneri sembrano essere in vantaggio per l’ex Sint-Truiden, ma in caso di mancata partecipazione alla prossima Coppa dei Campioni lo scenario potrebbe cambiare, avvantaggiando la società di Aurelio De Laurentiis, sempre più rivolta al mercato asiatico.