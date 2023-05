Bologna-Roma, emergenza senza fine per Mou: nuovo cambio obbligato

Bologna-Roma, José Mourinho è stato costretto ad operare una nuova sostituzione: la sua partita è terminata anzitempo per un problema fisico

Si prospettava una gara intensa, con diverse chiavi tattiche ad animare una contesa vibrante, e le attese non sono state affatto deluse. Al Dall’Ara fino a questo momento è andata in scena una sfida molto equilibrata, nella quale entrambe le squadre hanno provato a sfruttare i propri punti di forza.

A circa mezz’ora dal triplice fischio, però, il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Tuttavia a pochi giorni dalla sfida di ritorno contro il Bayer Leverkusen, continuano a non arrivare buone notizie dal fronte infortuni per i giallorossi. Al 53′, infatti, Celik ha alzato bandiera bianca. Il terzino destro della Roma non ce l’ha fatta e, dopo aver richiamato l’attenzione dello staff sanitario dei capitolini, è rientrato immediatamente negli spogliatoi. Secondo quanto riferito da DAZN, dovrebbe trattarsi di un indurimento dell’adduttore della coscia sinistra. Escluse dunque lesioni, con Mourinho che ha preferito mandarlo anzitempo negli spogliatoi.

Chiaramente le condizioni di Celik verranno valutate con attenzione nel corso delle prossime ore. La sensazione, però, è che il turco si sia fermato in tempo, evitando di forzare sul dolore ed aggravare la situazione. Vi forniremo ad ogni modo ulteriori ragguagli nel caso in cui dovessero trapelare informazioni in merito a stretto giro di posta.