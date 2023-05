Separazione consensuale tra Juve e Vlahovic: termini e data già fissati

La Juventus e Vlahovic stanno attraversando un momento complicato, la separazione in estate non è da escludere: le ultime

Arrivato come un deus ex machina, per portare i bianconeri in Champions League nella scorsa stagione, Dusan Vlahovic ha contribuito alla causa e ora sta attraversando un momento estremamente complicato.

Le immagini della sua reazione al cambio effettuato da Massimiliano Allegri hanno fatto il giro d’Europa, mettendo in luce ancora una volta un rapporto che non sembra essere eccezionale tra l’attaccante e il tecnico livornese. Il serbo appare sempre più inquieto e, ora, ipotizzare un addio al termine della stagione potrebbe non essere più così fuori dal mondo. Uno dei fattori decisivi potrebbe essere la situazione della Juventus con la UEFA e con le coppe europee.

Vlahovic e la Juve riflettono: senza coppe sarà addio

Attenzione a quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi tra la Juventus e Dusan Vlahovic: la permanenza del serbo a Torino nella prossima stagione non è per niente scontata.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, senza la partecipazione alla prossima Champions League, la Juve sarebbe maggiormente disposta ad ascoltare offerte per l’attaccante serbo. Inoltre, anche Vlahovic sarebbe aperto ad un addio per ritrovare un contesto in cui crescere al meglio e raggiungere i propri obiettivi personali. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it nei giorni scorsi, diversi club stanno osservando da vicino la situazione di Vlahovic e nel corso della sfida col Siviglia erano sulle tribune dell’Allianz Stadium.

Sul numero ‘9’ bianconero ci sono società come Bayern Monaco, Manchester United, Chelsea e Newcastle. Insomma, tutti top club che dispongono di fondi pressoché illimitati e che potrebbero garantire un grande incasso alla Juventus (60/70 milioni di euro) e un palcoscenico importante per il serbo. Certo, non si può escludere nemmeno la permanenza di Vlahovic a Torino: quando si insedierà il nuovo direttore sportivo, con Cristiano Giuntoli in netto vantaggio, la situazione verrà affrontata in maniera più dettagliata. Nel frattempo, Dusan Vlahovic prova a ritrovare il gol per il grande obiettivo stagionale: la vittoria dell’Europa League. Anche la Juventus ha bisogno di ritrovare il suo miglior Vlahovic.