Richiesta accolta dalla FIGC, UFFICIALE: procedimenti stravolti

Cambiamenti importanti nei procedimenti dinanzi alla giustizia sportiva, ecco la modifica regolamentare approvata dalla FIGC

Tiene banco nel finale di stagione calcistica non soltanto l’andamento in campo, con gli ultimi, determinanti risultati, ma anche quanto succede al di fuori, con la giustizia sportiva protagonista più che mai per altrettanti verdetti fondamentali che ci attendono nelle prossime settimane.

Le vicende della Juventus da questo punto di vista ricoprono la massima attenzione mediatica, per capire cosa sarà del club bianconero in merito ai vari casi plusvalenze, manovra stipendi e partnership terze. Ma i bianconeri non sono gli unici nell’occhio del ciclone, nelle varie categorie. I prossimi sviluppi saranno quanto mai importanti, per un’incidenza sulle classifiche finali che potrebbero portare ulteriori stravolgimenti. Intanto, la FIGC si rende protagonista di una modifica regolamentare di un certo rilievo, che cambia alcune dinamiche dei procedimenti sportivi in maniera ufficiale.

FIGC, abbreviamento dei termini per i processi dinanzi al giudice sportivo: la nota ufficiale

La nota ufficiale pubblicata poco fa dall’organo calcistico nazionale riguarda l‘abbreviazione dei termini per i procedimenti davanti al Giudice Sportivo per la Lega Nazionale Dilettanti e per quelli davanti alla Corte d’Appello per le fasi finali del campionato nazionale Under 18.

In particolare, per i procedimenti innanzi al Giudice Sportivo, il preannuncio del ricorso può essere depositato fino alle ore 24 del giorno di disputa della gara, mentre ricorso e controdeduzioni vanno presentati entro le 10 e le 12, rispettivamente, del giorno successivo.

L’abbreviazione dei termini per quanto riguarda la Corte d’Appello nazionale dispone invece che il preannuncio di reclamo contro la decisione che si vuole impugnare va consegnato entro le 24 del giorno stesso della decisione. Il reclamo stesso va presentato entro le ore 9 del mattino successivo e l’udienza di discussione si terrà il giorno stesso, con immediata pubblicazione del dispositivo.