Perché la Roma non ha maglie ritirate?

La Roma è una delle poche squadre di Serie A che non ha ritirato nessuna maglia, neanche quella di una leggenda come Francesco Totti.

Nella storia del calcio sono diverse le squadre che hanno deciso di ritirare maglie molto importanti; è il caso del Milan con la maglia di Maldini e dell’Inter con le maglie di Zanetti e Facchetti.

Per quanto riguarda la Roma, invece, si tratta di un caso che potremmo definire anomalo; la società giallorossa, infatti, ha deciso di non ritirare nessun tipo di maglia.

Non ci sarebbe nulla di particolare se non fosse che nel club capitolino ha giocato un certo Francesco Totti.

L’ex leggenda della Roma è stato, per diversi anni, il numero dieci dei giallorossi; un vero e proprio simbolo che ha scritto pagine indimenticabili nella storia del club capitolino.

Un giocatore impossibile da dimenticare per i suoi tifosi; il popolo giallorosso indentifica, anche dopo il ritiro, il numero dieci con la figura di Francesco Totti.

E’ possibile, però, che in futuro i tifosi della Roma debbano vedere questa maglia sulle spalle di un altro giocatore.

Questo perché la decisione della società giallorossa, in condivisione con Totti, è stata di non ritirare la maglia numero dieci per non privare nessuno del sogno di indossare (un giorno) una maglia tanto importante quanto pesante.

Dal momento in cui Totti ha appeso gli scarpini al chiodo, nessun giocatore ha ancora deciso di prendersi questa responsabilità. Chissà se in futuro qualcuno deciderà di indossare una maglia che a Roma vuol dire tanto.

Roma e la numero dieci: Pellegrini e Dybala possibili “sostituti” di Totti

Nella Roma sono due i giocatori che potrebbero prendersi questa responsabilità; il primo è Pellegrini, il capitano dei giallorossi.

Un giocatore forte tecnicamente, con personalità e abile nel trascinare la squadra sia dal punto di vista qualitativo sia sotto l’aspetto della leadership.

Pellegrini, stagione dopo stagione, diventa sempre più centrale all’interno del sistema di gioco giallorosso e in futuro potrebbe decidere di fare il definitivo salto di qualità indossando la maglia numero dieci.

Da non sottovalutare il nome di Dybala che si pensava potesse indossare il dieci appena arrivato a Roma prima di scegliere il numero ventuno.

La Joya già alla Juventus scelse di indossare la dieci prendendo una responsabilità non da poco; ecco perché non è da escludere che possa essere lui il numero numero dieci della Roma anche se al momento l’argentino è felice con la ventuno, maglia che gli ha dato numerose soddisfazioni.