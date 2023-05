Penalizzazione Juve e patteggiamento: “Accordo in arrivo”

“Non possono fucilare la Juve due volte”: gli scenari dell’avvocato sulla nuova penalizzazione e l’ipotesi patteggiamento

I bianconeri domani sera saranno impegnati in una sfida di campionato di cui non possono conoscere l’utilità: comprendere per quale obiettivo stia giocando la Juventus in campionato, in questo momento, è estremamente complicato.

Il 22 maggio la Juventus conoscerà quale sarà la nuova penalizzazione con cui dovrà fare i conti in Serie A. Sulle pagine di ‘Tuttosport’, l’avvocato Gaetano Intrieri ha parlato di quanto sta accadendo al club piemontese: “Può succedere che si arrivi ad un gentlemen agreement, una riduzione della pena rinunciando ad andare al Collegio di Garanzia presso il Coni, un accordo globale”. Una situazione che potrebbe coinvolgere anche il filone stipendi: “Non possono fucilare la Juventus due volte”. La spiegazione dell’avvocato.

“La condotta sleale può essere contestata solo una volta”: l’avvocato Intrieri dà speranza alla Juve

L’avvocato Gaetano Intrieri ha parlato della possibilità di accorpare i due filoni: “La condotta sleale può essere contestata unitariamente una sola volta attraverso le scritture contabili, gli stipendi e le partnership. I fatti sono avvenuti nello stesso contesto di tempo. Non si può sanzionare due volte il club per gli stessi fatti”.

I dubbi dell’avvocato riguardo alle modalità in cui si è sviluppato il processo sulla Juventus sono molteplici. “Il procedimento di revocazione è straordinario, non dovrebbe andare oltre il perimetro del primo processo, mentre qui è stato cambiato addirittura il reato contestato”. Quello che lascia maggiormente perplesso l’avvocato Intrieri di questa vicenda, però, è un altro aspetto. “La giurisprudenza sportiva ha inventato il concetto di modico quantitativo di plusvalenza. Rispetto alla prima fase, visto che il reato non c’è, la procura federale contesta la condotta sistematica”.

Per maggiore chiarezza, l’avvocato si spiega meglio: “La plusvalenza non è punibile, siccome la Juve fa ricorso massiccio alle plusvalenze allora diventa reato”. Questo passaggio della vicenda giudiziaria che sta tenendo banco ormai da mesi, mantenendo la classifica di Serie A sotto scacco, non convince l’avvocato Intrieri e lascia molti dubbi anche all’interno della società bianconera, oltre che dei tifosi.