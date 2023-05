PAGELLE E TABELLINO SPEZIA-MILAN 2-0 | Incubo difesa, disastro Pioli

Pagelle e tabellino del match del Picco di La Spezia, valido per la 35esima giornata del campionato di Serie A 2022/23

E’ lo Spezia a portare a casa la vittoria grazie ad un’ottima prova nella ripresa. Il Milan inspiegabilmente ha la testa al derby e perde altri punti preziosi in ottica Champions League.

Ecco i voti:

SPEZIA

Drągowski 6 – Il polacco non è chiamato ad alcun intervento decisivo. Mai davvero impegnato dal Milan.

Amian 6,5 – Qualche problema nel primo tempo, ma nella ripresa aumenta i giri, diventando un fattore.

Wisniewski 7,5 Non soffre mai Ante Rebic e trova il gol che sblocca il match che fa sognare lo Spezia.

Ampadu 7 – Il reparto difensivo dello Spezia è insuperabile e il merito è certamente anche suo.

Nikolaou 7 – Fa valere i suoi centimetri, vincendo tutti i duelli aerei con gli attaccanti rossoneri.

Esposito 7,5 – Gioca da veterano, mantenendo la calma anche quando le situazioni si fanno delicate. Spesso riesce a metterci una pezza, quando i suoi compagni sbagliano. Prova trova un eurogol su punizione, imprendibile per Maignan.

Ekdal 6,5 – Non sempre riesce a tenere il passo di Tonali. Ha la palla buona per il vantaggio ma non calcia in maniera perfetta, ma i suoi inserimenti fanno tanto male ai rossoneri

Bourabia 5,5 – Prova a metterci la solita grinta, ma fatica non poco. Dal 64′ Żurkowski 5,5 – Con lui Spezia dovrebbe trovare un po’ più di qualità, ma si mette in mostra solo per dei falli

Reca 7 – Lo Spezia si appoggia spesso a lui, dimostrando di essere uno degli elementi più importanti. Nel suo piede mancino c’è tanta qualità

Nzola 7,5 – Fa reparto da solo, riuscendo a riempire l’area di rigore da vero bomber. Mette in apprensione la difesa rossonera. Nella ripresa impegna Maignan

Gyasi 6,5 – Corre tanto, dando man forte alla squadra in fase difensiva. Dal 92′ Kovalenko s.v.

All. Semplici 7,5 – Impresa del suo Spezia che porta a casa tre punti d’oro in ottica salvezza.

MILAN

Maignan 6 – Attento sia su Nzola che su Ekdal nel corso della ripresa, non può nulla sui due gol subiti.

Kalulu 5 – Soffre Reca e quando si spinge in avanti non è preciso a crossare.

Kjaer 5 – Anche lui ha delle responsabilità evidenti quando Wisniewski trova la rete del vantaggio.

Tomori 4,5 – E’ il difensore più sollecitato e soprattutto nel corso del primo tempo è chiamato ad un paio di interventi decisivi. Nella ripresa, non è perfetto su Nzola e si addormenta sul gol dello Spezia. Dall’83’ Calabria s.v.

Hernandez 6,5 – E’ un altro giocatore rispetto a quello del derby. Ha la possibilità di spingere sulla fascia e crea tanti problemi allo Spezia. Dal 64′ Ballo-Toure 4 – Inspiegabile quello che fa in occasione del gol dello Spezia.

Tonali 6 – Cuore e polmoni del Milan, colpisce il suo secondo palo, in pochi giorni. E’ l’unico a non mollare mai.

Pobega 5 – Non è sempre preciso in fase di impostazione, ma è pericoloso quando si spinge in avanti, sia di testa che con il suo mancino.

Saelemaekers 5 – Passo indietro del belga, che fatica enormemente a fare la cosa giusta, come quando al 60′ è tutto solo in area di rigore e decide di dribblarsi da solo. Dal 64′ De Ketelaere 5 – Il suo match inizia con un pallone perso che manda in porta Nzola, poi fa poco per farsi notare

Diaz 5,5 – Un primo tempo da spettatore non pagante per lo spagnolo, che si accende ad inizio ripresa, con un paio di accelerazioni interessanti. In una di queste colpisce il palo esterno, ma avrebbe dovuto fare di più. Dal 70′ Adli 6 – Sprazzi di classe del centrocampista francese, che prova a convincere Pioli nei pochi minuti avuti a disposizione.

Origi 4,5 – Dopo un primo tempo discreto, sparisce nella ripresa, non riuscendo mai a rendersi pericolosoo

Rebic 3,5 – Mai convinto. Quando ha l’occasione per metterla dentro calcia in porta in maniera poco decisa. Qualche errore anche in fase di appoggio, nella ripresa sparisce totalmente. Dal 70′ Giroud 5 – Ingresso che non cambia gli equilibri.

All. Pioli 3,5 – Prima sostituisce Theo Hernandez, mandando Ballo-Toure in campo, poi toglie anche Brahim Diaz, che stava vivendo il suo miglior momento. Cambi inspiegabili in una partita da vincere assolutamente.

TABELLINO

SPEZIA-MILAN 2-0

SPEZIA (4-3-3): Drągowski; Amian, Ampadu, Wiśniewski, Nikolaou; Esposito, Ekdal, Bourabia; Reca, Nzola, Gyasi. A disp.: Marchetti, Zoet; Caldara, Ferrer; Cipot, Kovalenko, Żurkowski; Krollis, Shomurodov, Verde. All.: Semplici.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjær, Tomori, Hernández; Tonali, Pobega; Saelemaekers, Díaz, Origi; Rebić. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Calabria, Gabbia; Adli, Bakayoko, Vranckx; De Ketelaere, Giroud. All.: Pioli.

Arbitro: Doveri di Roma 1.

GOL: 74′ Wisniewski (S), 84′ Esposito

AMMONITI: 38′ Amian (S), 52′ Brahim Diaz (MM)

ESPULSI: