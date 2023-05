Le mosse di Allegri in vista della Cremonese: possibile Chiesa dal primo minuto

La Juventus domani accoglie tra le propria mura la Cremonese, fischio d’inizio alle ore 20:45 all’Allianz Stadium

In vista del ritorno della semifinale di UEL contro il Siviglia, di giovedì 18 maggio, Massimiliano Allegri cambierà alcune pedine nel suo scacchiere tattico.

Nel post Juve – Siviglia, il tecnico bianconero ha elencato i giocatori che non hanno giocato contro gli andalusi, proprio in ottica Cremonese: Rugani, Fagioli, Paredes e Kean, più Milik subentrato a Vlahovic, tutti abili e arruolabili. Per ciò che riguarda la corsia mancina c’è Iling Jr: l’inglese entrato ottimamente contro il Siviglia nella seconda metà di match, può rilevare il posto di Kostic sulla fascia laterale sinistra. Senza dimenticare Barbieri, che sulla corsia di destra potrebbe dare un turno di riposo all’irriducibile Cuadrado. Per il classe 2002 Tommaso Barbieri, dopo l’egregia prestazione contro il Sassuolo (57′ prima di lasciare il campo a Cuadrado), potrebbe esserci quindi la seconda chiamata da titolare in questa Serie A.

Chiesa dal primo minuto

Nella conferenza di oggi, Allegri ha fornito altri indizi utili per identificare gli uomini che scenderanno in campo domani sera. Ipotizzabile un turno di riposo per Di Maria in favore di Chiesa, e per Vlahovic in ragione di Milik… o di Kean.

Sull’attaccante scuola Juve si è speso il tecnico livornese: “È una risorsa su cui punto molto, sarà importante in questo finale di stagione”. Sugli acciaccati Rabiot e Bremer, ci sono possibilità: il francese sarà a disposizione, per lo meno per la panchina, discorso analogo per il brasiliano ex-Torino: in alternativa ci sarà comunque Danilo. Tra i pali, invece, nessun dubbio: riposa Szczesny, gioca Perin. Davanti alla porta, con l’assenza di Bonucci (difficile il recupero per l’ultima parte del finale di stagione), salgono le quotazioni di vedere in campo Gatti, in un ottimo momento di forma, e Rugani.