Il grande ex chiama Bonucci, via libera Juve

Futuro tutto da scrivere per Leonardo Bonucci: il difensore ha un altro anno di contratto con la Juventus, ma potrebbe salutare in anticipo

Dopo aver spento trentasei candeline lo scorso 1° maggio, per Leonardo Bonucci è tempo di pensare al futuro. Un futuro che potrebbe vederlo nuovamente lontano dalla Torino bianconera.

Potrebbe essere oltreoceano il futuro di Leonardo Bonucci. Il difensore classe ’87 ha un altro anno di contratto con la Juventus, ma potrebbe lasciare Torino e svestire la maglia bianconera in anticipo rispetto al previsto. In questa stagione, tra problemi fisici e scelte tecniche, il difensore cresciuto nel settore giovanile dell’Inter ha racimolato ventiquattro gettoni di presenza tra campionato e coppe-

La Juventus, dal canto proprio, punta a ringiovanire la rosa ed in particolar modo il pacchetto arretrato. Ecco perché ad oggi Leonardo Bonucci non è incedibile, anche in virtù del rischio di perderlo a parametro zero tra un anno, quando il suo contratto andrà in scadenza e potrebbe accordarsi liberamente con altri club.

Calciomercato Juventus, Bonucci può raggiungere Chiellini

Il futuro di Leonardo Bonucci potrebbe essere a stelle e strisce: l’amico ed ex compagno di squadra Giorgio Chiellini starebbe infatti spingendo affinché Leo lo raggiunga a Los Angeles, dove Chiellini gioca dalla scorsa estate dopo aver lasciato la Juventus chiudendo un’esperienza quasi decennale.

La Juventus, dunque, non avrebbe nulla in contrario alla partenza di Bonucci, anche in virtù del fatto che il difensore classe ’87 guadagna oltre 6 milioni di euro a stagione. Un ingaggio eccessivo, soprattutto per i nuovi parametri del club bianconero.