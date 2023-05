Bologna-Roma, Dybala resta a casa: le ultime

Domani la formazione di Mourinho sfiderà quella di Thiago Motta nel match valevole per la 35esima giornata di Serie A

La Roma di Mourinho è in partenza per Bologna dove domani, al ‘Dall’Ara’, affronterà la squadra di Thiago Motta nel match valevole per la 35esima giornata di Serie A. Nel gruppo giallorosso assenti sia Paulo Dybala che Rui Patricio oltre ai lungodegenti Smalling, Llorente, El Shaarawy e Karsdorp.

Dybala non è ancora al meglio, così Mourinho ha preferito lasciarlo a casa in ottica ritorno della semifinale di Europa League in casa del Bayer Leverkusen. Per lo stesso motivo non è partito coi compagni l’esperto portiere portoghese, un altro dei ‘fedelissimi’ dell’allenatore di Setubal.