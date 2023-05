Zhang vende l’Inter, tutto deciso: ci sono già data e prezzo

Novità possibili sul fronte societario per l’Inter che presto potrebbe cambiare proprietà: c’è anche già la data, prezzo dimezzato

In campo le cose per l’Inter vanno a gonfie vele con la squadra di Inzaghi che ha un piede (e forse anche metà dell’altro) in finale di Champions.

Dal punto di vista societario, invece, le cose restano incerte con la situazione di Suning che non fa stare tranquilli. Di questo ha parlato Tobia De Stefano, giornalista della Verità e collaboratore anche di Panorama. Intervenuto a Calciomercato.it su Tv Play, il giornalista ha fatto il punto sul possibile passaggio di proprietà della società nerazzurra: “Tra un anno c’è in scadenza il finanziamento da 275 milioni con il fondo Oaktree. Se Suning non paga i soldi più gli interessei, Oaktree potrebbe prendersi l’Inter, anche se – al momento – non sembra l’intenzione. Ecco perché entro un anno si deciderà il prossimo proprietario”.

Un proprietario che potrebbe anche pagare la società meno del valore reale, considerati i debiti: “Il nome più concreto è Investcorp, che sembrava vicinissimo al Milan. Il problema dell’Inter è la valutazione. Rispetto ai rossoneri, ci sono 900 milioni di debiti: il Milan è stato valutato 4 volte i ricavi. L’Inter, che ha 400 milioni di ricavi circa, dovrebbe avere una valutazione di un miliardo e mezzo: togliendo i debiti si arriva ad una cifra non alta come si aspetta il venditore”.

Inter ceduta: “Tra un anno il cambio di proprietà”

Stando a quanto riferisce De Stefano, il cambio della guardia in casa Inter è praticamente certo. “Lo abbiamo dato per scontato. Entro maggio 2024, quando scadrà il bond”.

Stando alle parole del giornalista, pur potendo farlo, Oaktree non sembra interessata a prendersi l’Inter (non dovesse essere pagato il bond) ed ecco quindi la necessità di risolvere l’intera vicende. Come? E’ sempre “Inverstcorp l’ipotesi più consistente. Se si riespongono sull’Inter qualcosa c’è ed è consistente. Altrimenti non è escluso che possa esserci un altro fondo che traghetta la situazione”. Con un ostacolo non di poco conto da superare: il grande indebitamento. E’ lì il problema che potrebbe frenare i possibili acquirenti. Intanto però per De Stefano tempo un anno e l’Inter potrebbe avere un nuovo proprietario.