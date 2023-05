Xabi Alonso e il retroscena con Mourinho: “È stato bello”. Poi esalta Pellegrini e Bove

All’Olimpico grande delusione per il Bayer Leverkusen, che non mette praticamente mai in pensiero la Roma e cade 1-0: l’analisi del tecnico Xabi Alonso in conferenza

Il Bayer Leverkusen cade all’Olimpico contro la Roma. A decidere il gol di Edoardo Bove, che mette decisamente più in discesa la strada verso il sogno chiamato Budapest. E al contrario i tedeschi tornano a casa con sensazioni non così positive.

La squadra di Xabi Alonso non riesce a sfruttare le pochissime occasioni create mentre i giallorossi alla fine dominano il gioco: “Non siamo contenti e soddisfatti, non volevamo perdere. Ma sappiamo anche che la prossima settimana c’è un’altra possibilità e abbiamo chiaro quello che dobbiamo fare. Dobbiamo guadagnarci la partita, senza speculare, non c’è margine di errore. Dobbiamo essere concentrati”, le parole del tecnico spagnolo in conferenza stampa. Poi sulle condizioni di Kossounou, uscito per infortunio nel primo tempo: “Ci siamo preoccupati. Non sembrava stare bene e adesso dobbiamo aspettare, si è fatto male al piede sinistro”.

Roma-Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: “Pellegrini e Bove fortissimi. Bello rivedere Mourinho”

L’unica nota, se vogliamo, lieta per Xabi Alonso è stato ricontrare il suo vecchio maestro Jose Mourinho: “Non ci vedevamo da tanto tempo. Abbiamo parlato, è stato bello dopo quasi dieci anni. Dal punto di vista tattico mi aspettavo di incontrare una squadra forte. Pellegrini e Bove sono molto forti, c’è stato tanto controllo di pasta. I primi dieci minuti abbiamo delle buone occasioni da gol, ma non concretizzate. Ora pensiamo alla settimana prossima, non tutto è perduto e ci prepararemo per questo”.

Ci saranno dei cambi con lo Stoccarda? “Ora mi concentrerò su quella partita, abbiamo degli infortuni. Vogliamo questa finale, sarà una notte speciale e ci prepareremo meglio. Ora la Roma è favorita, ma il calcio è questo. Ci prepareremo al meglio e lotteremo per non perdere la qualificazione. Loro sono molto forti in difesa, potevamo giocarci meglio le chances avute. Però di sicuro fare meglio tra sette giorni, almeno spero”.