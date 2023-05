Tutto fatto: UFFICIALE la firma di Nzola

L’attaccante della squadra ligure, proveniente da una stagione molto positiva è oggetto negli ultimi mesi di insistenti voci di mercato

M’Bala Nzola, attaccante angolano in forze allo Spezia è sicuramente uno dei calciatori della squadra ligure, che ha attirato su di se l’interesse di molte squadre di Serie A e non. In 27 presenze stagionali ha totalizzato ben 13 reti, risultando decisivo in molte partite e facendo rimanere ancora in corsa salvezza la squadra ligure.

Tutto ciò ha spinto lo Spezia a non far partire il suo gioiello senza combattere e di poco fa è il comunicato ufficiale della squadra.

Ufficiale: Nzola allo Spezia fino al 2026

Di poco fa è la notizia che la squadra spezzina ha diffuso sulle proprie piattaforme social, del rinnovo di contratto che vedrà M’Bala Nzola legato ai colori bianco-neri fino al 2026. La notizia, potrebbe placare le voci di mercato anche se probabilmente questo rinnovo potrebbe risultare importante per lo Spezia in sede di mercato per chiedere più di quanto si sarebbe effettuato prima di oggi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spezia Calcio (@acspezia)

Nzola e lo Spezia quindi potrebbero continuare il loro viaggio insieme partendo dalla delicata e difficilissima partita di sabato alle ore 18:00 contro il Milan.

Ehsan Poornami