Onana si è preso l’Inter. E ora deve riuscire a trattenerlo

Andre Onana, estremo difensore del Camerun, è sempre più protagonista con la maglia dell’Inter di Simone Inzaghi: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

La serata di mercoledì lo ha testimoniato per l’ennesima volta: Andre Onana è un portiere di coppa più che di tutto rispetto. L’estremo difensore camerunense, arrivato in nerazzurro nell’ultima estate di calciomercato a parametro zero, non era un titolare all’inizio della sua esperienza con i colori della Beneamata.

Simone Inzaghi infatti, tecnico dell’Inter, al via della stagione ha deciso di puntare su Samir Handanovic, per poi ricredersi in poche settimane. La prestazione, nonostante la sconfitta, contro il Bayern Monaco e il calo, anche fisiologico, di un decano come lo sloveno, hanno portato all’avvicendamento fra i pali dell’Inter con Onana che ha preso le redini. Decisiva è stata anche la gara interna con il Barcellona quando l’ex Ajax, titolare, ha mantenuto inviolata la sua porta ed ha iniziato ad avere il suo spazio anche nel campionato italiano di Serie A. Ora Onana è un titolarissimo dell’Inter semifinalista di Champions di Simone Inzaghi e Handanovic un ottimo secondo portiere, basti pensare alle buonissime prestazioni dello sloveno nelle ultime uscite dei nerazzurri.

Calciomercato, l’Inter riuscirà a tenere Onana?

Queste grandi gare giocate da Onana e la situazione economica dell’Inter fanno però pensare ad una cosa: i nerazzurri riusciranno a non dover sacrificare l’estremo difensore sull’altare del mercato nella prossima estate. Molto dipenderà dall’eventuale qualificazione alla prossima Champions League dei nerazzurri che, con le ultime gare in campionato, sono riusciti a far diventare un traguardo vicino, ma tanto sarà anche dato dalle offerte che arriveranno, considerando la valutazione di Onana, sicuramente superiore ai 40 milioni di euro e l’interesse di top club europei come il Chelsea.

Sul futuro dell’ex giocatore dell’Ajax poi si è espresso nella giornata di ieri anche Beppe Marotta, ad dell’Inter: “E’ difficile ipotizzare, ma non abbiamo avuto offerte e il portiere vuole restare qua. Non lo vogliamo mettere sul mercato“. Parole chiare che, i tifosi sperano, siano seguite anche dalla realtà dei fatti nelle prossime settimane e mesi.