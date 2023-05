Milan, è l’ora della rivoluzione: via in dieci, tutti i nomi per il rilancio

Il Milan pronto a cambiare tutto o quasi: rosa rivoluzionata, ben dieci addii in vista e diversi profili nel mirino per rinforzarsi

Per il Milan, in questo finale di stagione, è ancora tutto aperto, sebbene le difficoltà siano evidenti. I rossoneri possono ancora conquistare la zona Champions in campionato e sono chiamati a una rimonta difficile ma non impossibile nel derby europeo di ritorno in semifinale contro l’Inter. Ma proprio la gara con i nerazzurri dell’altra sera ha sancito definitivamente molte problematiche attuali.

Senza l’undici titolare al suo meglio, il Diavolo fa fatica. L’assenza di Leao è stata pesantissima, quella di Bennacer a gara in corso un’altra mazzata non da poco. Le alternative in questa stagione hanno dato davvero poco e per molti componenti della rosa rossonera, a fine stagione, sarà il momento dell’addio. Si parla addirittura di dieci possibili partenze, per una vera e propria rivoluzione. Iniziando dai giocatori in scadenza di contratto per i quali non ci sarà il rinnovo: Ibrahimovic, Tatarusanu, Mirante, Bakayoko. Per Dest e Vranckx non ci sarà riscatto. Bocciati anche Adli e Ballo-Tourè, Rebic è a fine ciclo e Messias, pur volenteroso, potrebbe a sua volta essere rimpiazzato. Un cambiamento ad ampio raggio per provare ad avere un Milan maggiormente competitivo il prossimo anno in tutte le sue componenti.

Milan, attacco e centrocampo da rinforzare: nel mirino l’ex ‘nemico’ e non solo

La ‘Gazzetta dello Sport’ fa il punto sui possibili movimenti in entrata da parte del Diavolo, con alcune priorità su tutte. Un attaccante e almeno un centrocampista di spessore se non due, per cominciare, oltre a qualche possibile rinforzo sugli esterni.

Per il momento ci si concentra sulla dorsale principale, con Arnautovic che interessa molto. L’austriaco potrebbe essere acquistato con un esborso assai contenuto. Piace anche Alvaro Morata, uno il cui filo con l’Italia non si è mai spezzato. A centrocampo, torna d’attualità Loftus-Cheek, che il Chelsea potrebbe lasciar andare a condizioni altrettanto favorevoli, ma piacciono anche Chukwuemeka (ipotesi prestito da valutare sempre con i ‘Blues’) e Palacios del Bayer Leverkusen.