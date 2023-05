Fuoco e fiamme su Di Maria: “Buon giocatore, nulla di più”

Ieri la Juventus ha conquistato, in extremis, il pareggio contro il Siviglia nell’andata della semifinale di Europa League

Il gol di Federico Gatti, al novantasettesimo minuto di Juventus-Siviglia, ha consentito alla squadra di Massimiliano Allegri di conquistare il pareggio nell’andata della semifinale di Europa League disputata ieri sera all’Allianz Stadium di Torino.

Un risultato molto importante che dà morale e fiducia ai bianconeri in vista del ritorno, che si disputerà allo stadio ‘Ramon Sanchez-Pizjuan’ di Siviglia in un clima decisamente incandescente. La prestazione della Juve è stata a due facce: dopo un buon approccio iniziale, la rete del vantaggio della squadra di José Luis Mendilibar, siglato da Youssef En-Nesyri, ha smorzato l’entusiasmo mettendo in grande difficoltà i padroni di casa. Nella ripresa, con gli innesti di Federico Chiesa e, soprattutto, di Samuel Iling-Junior e Paul Pogba, è arrivata una scossa. All’ultimo sospiro, poi, la rete arrivata sugli sviluppi di un calcio d’angolo che ha rimesso le cose in parità.

In ogni caso, le critiche a Massimiliano Allegri non sono mancate, così come ad alcuni dei protagonisti in campo. Uno su tutti, Dusan Vlahovic, autore di una prestazione decisamente insufficiente e reo di essersi ‘mangiato’ un gol clamoroso nella prima frazione di gioco, disturbato, c’è da dire, dall’uscita del portiere avversario Bono. Ma anche il suo compagno di reparto, il campione del Mondo Angel Di Maria, non è stato risparmiato. Mentre, nel frattempo, le trattative per il prolungamento contrattuale per un’altra stagione con la Juventus proseguono, come ribadito dallo stesso calciatore. Parole che confermano tutte le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it nelle ultime settimane.

Di Maria nel mirino della critica dopo Juventus-Siviglia

A prescindere da quello che sarà il suo futuro, la prestazione di Angel Di Maria non ha rispettato le aspettative. Sostituito al minuto 70 da Paul Pogba, risultato poi decisivo ai fini del risultato finale, l’argentino è apparso un po’ in difficoltà dal punto di vista fisico. Il giudizio di Mario Mattioli, però, non lascia spazio ad interpretazioni: “Di Maria nelle ultime settimane è un buon giocatore ma nulla di più, anzi – le sue parole a ‘Radio Radio’ – Quello visto ieri sera è tutt’altro che il vero Di Maria. Sono stati molto più determinanti e cattivi i giovani che sono entrati in campo, come ad esempio Iling-Junior. Sono loro a dare una speranza per il prossimo anno per riproporsi ad alti livelli”.