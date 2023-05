“Disastro tattico”: bufera social dopo la sconfitta

Giovedì europeo felice per la Roma ma molto meno per Juventus e soprattutto Fiorentina. In casa ‘viola’ è anche scoppiato un caso intorno a Italiano

La tre giorni di coppe europee si è conclusa ieri con le sfide di Roma, Juventus e Fiorentina: le prime due in Europa League e la viola in Conference. Vittoria per i giallorossi, pari per la truppa di Allegri ed una sconfitta deludente contro il Basilea per Cabral e compagni.

Proprio la posizione dei toscani risulta quindi la più scomoda in vista del ritorno che si giocherà la settimana prossima in Svizzera dopo il ko casalingo ieri per 1-2, maturato con la rimonta ospite nel finale di gara. Tanta amarezza per la compagine di Vincenzo Italiano, che sogna ancora una finale alla portata, ma che andrà guadagnata con una semifinale di ritorno di alto profilo. Non sono mancate anche le critiche nei confronti delle scelte dell’allenatore viola, che è finito anche al centro di un caso mediatico. Ad alimentare la tensione c’è infatti un episodio che ha visto coinvolti anche Luka Jovic e Aleksa Terzic, due dei grandi esclusi iniziali della formazione di ieri.

Fiorentina ko, Jovic e Terzic ‘contro’ Italiano: il messaggio ricondiviso sui social

Jovic è entrato al 35′ del secondo tempo al posto di Cabral, mentre il collega serbo è rimasto in panchina tutta la gara. Il caso si è scatenato quindi nel post partita via social.

Nello specifico entrambi i calciatori della viola hanno condiviso nelle loro storie una foto delle rispettive maglie e postazioni negli spogliatoi del Franchi. La storia dell’attaccante in particolare va a ricondividere un post di una fanpage Instagram a lui dedicata, ‘teamjovic7’, in cui all’interno è allegato anche un messaggio polemico nei confronti delle scelte di Italiano.

“Un vero e proprio disastro tattico di Italiano. Avrebbe dovuto mantenere gli stessi undici del Napoli dove i giocatori viola hanno fatto una buona prestazione. Soprattutto Luka e Terzic, che sono sembrati molto in forma ed è stato un errore metterli entrambi in panchina…”. Un messaggio piuttosto chiaro e di polemica, non arrivato direttamente da profili ufficiali dei due calciatori, ma ricondiviso nelle stories.

Ecco lo screen della storia ricondivisa da Jovic: