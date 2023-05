DIRETTA Serie A, Lazio-Lecce: le formazioni Ufficiali! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Lazio di Sarri e il Lecce di Baroni in tempo reale

La Lazio ospita il Lecce a Roma nell’anticipo del venerdì che apre la 35esima giornata del campionato di Serie A, sedicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida molto delicata tra due formazioni in piena corsa per i rispettivi obiettivi che sarà diretta dall’arbitro Maresca della sezione di Napoli.

Da una parte i biancocelesti di Maurizio Sarri, che vengono dalla sconfitta contro il Milan, vogliono tornare subito al successo per scavalcare la Juventus al secondo posto in classifica e blindare la partecipazione alla prossima Champions League. Dall’altro i giallorossi di Marco Baroni, a loro volta reduci dal ko nello scontro diretto contro il Verona, hanno bisogno di un risultato positivo per tenere a distanza la zona retrocessione. La partita sarà visibile in tv, su smartphone e tablet sia su Sky Sport che su Dazn. All’andata i salentini si imposero in rimonta con il risultato di 2-1 grazie alle reti di Strefezza e Colombo dopo l’iniziale vantaggio di Immobile. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Lazio e Lecce in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Lazio-Lecce

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Colombo, Banda. All. Baroni

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 83, Juventus 66, Lazio 64, Inter 63, Milan 61, Atalanta 58, Roma 58, Fiorentina 46, Udinese 46, Bologna 46, Monza 46, Torino 46, Sassuolo 44, Empoli 38, Salernitana 35, Lecce 31, Hellas Verona 30, Spezia 27, Cremonese 24, Sampdoria 17.