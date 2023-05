Bologna-Roma, assenza forzata: difesa da reinventare

Bologna-Roma, nuova assenza forzata che si aggiunge alle altre: la difesa è totalmente da reinventare

Reduce dalla vittoria nella semifinale d’andata contro il Bayer Leverkusen, la Roma è chiamata ad affrontare la difficile trasferta di Bologna.

I rossoblù sono in lotta per arrivare tra le prime otto ed espugnare il Dall’Ara non è compito facile. In casa dei felsinei hanno perso punti tante big: dall’Inter al Milan, dalla Lazio alla Juventus. Sia Mourinho che l’allievo Thiago Motta dovranno però arrangiarsi, visto le tante assenze in difesa. Nuovi problemi si sono aggiunti in casa Bologna perché oltre all’infortunio di Soumaoro e all’assenza di Posch, squalificato, si è aggiunta anche l’assenza di Lucumi.

Il colombiano è infatti volato in patria per la nascita del figlio. Al giocatore è stato dato un permesso dalla società e lo stesso Thiago Motta ha confermato in conferenza stampa: “Un momento bello e importante. Daremo opportunità a chi ha giocato di meno” ha affermato il tecnico. Una difesa da reinventare dunque per l’allenatore rossoblù: papabile a questo punto l’impiego di Sosa e Bonifazi al centro, con De Silvestri a destra.