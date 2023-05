Roma-Bayer Leverkusen, infortunio choc: stagione finita

L’esterno ha accusato un duro infortunio durante la rifinitura svolta alla vigilia della semifinale di Europa League

Dopo aver assistito all’euroderby di Champions League di ieri sera vinto dall’Inter per 2-0 sul Milan, questa sera toccherà a Roma, Juventus e Fiorentina scendere in campo per le semifinali di Europa League e Conference.

Tutte e tre le italiane dovranno disputare il primo match in casa, per poi giocarsi l’accesso alle due finali in trasferta. Roma e Juve se la vedranno rispettivamente contro Bayer Leverkusen e Siviglia in semifinale di Europa League, mentre la Fiorentina ospiterà il Basilea in Conference. Per quanto riguarda il match dell’Olimpico di questa sera, per la squadra allenata da Xabi Alonso ci sarà un’assenza importante.

Come annunciato ufficialmente dal Bayer Leverkusen, nella giornata di ieri Bellarabi si è fermato in allenamento per uno forte fastidio muscolare. L’esterno tedesco, già fuori dai convocati per la gara di questa sera, si perderà sia il ritorno di Europa League contro la Roma di settimana prossima che il resto della stagione.

Questo il comunicato della società tedesca: “Il Bayer 04 Leverkusen dovrà fare a meno di Karim Bellarabi per il resto della stagione. L’attaccante ha riportato uno strappo muscolare alla coscia sinistra nell’ultima sessione di allenamento pre-partita di ieri, in vista della partenza per la semifinale di andata di Europa League contro l’AS Roma”.