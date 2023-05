Pioli asfaltato in diretta dopo Milan-Inter: “Deve studiare”

Pioli sotto accusa dopo la sconfitta del Milan nel derby Champions contro l’Inter: la bordata al tecnico arriva in diretta tv

Una sconfitta che fa male e che significa finale molto lontana. L’Inter ci mette 11 minuti per indirizzare la semifinale di Champions e al Milan non bastano i successivi 79 minuti per riaprire il match.

Discorso qualificazione orientato verso i nerazzurri anche se nel ritorno, tra sei giorni, Pioli potrebbe ritrovare Leao, l’unico rossonero in grado di fare davvero la differenza. Servirà però una prestazione diversa da quella messa in campo questa sera, soprattutto nei primi quarantacinque minuti.

Una partita che ha fatto finire, inevitabilmente, l’allenatore rossonero nel mirino della critica. I tifosi sui social si sono scatenati contro il proprio allenatore, ma non mancano critiche anche da parte di esperti. Ad esempio, l’ex Milan Fabio Capello si è lasciato andare ad un giudizio non certo tenero nei confronti di Pioli, una ‘bocciatura’ che coinvolge anche la rosa della squadra.

Capello ‘boccia’ Pioli: “Deve studiare”

Nel post partita su ‘Sky’, Fabio Capello ha commentato la prestazione del Milan in maniera molto dura.

L’ex allenatore dei rossoneri, vincitore di una Champions nel 1994, parte dalla qualità della rosa ha disposizione di Pioli: “Il livello dei calciatori dell’Inter è superiore a quello del Milan. I rossoneri dovranno fare una grande prestazione e non fare errori. Se gioca con questa leggerezza, senza determinazione e grinta, si concede ai calciatori interisti di fare ciò che vogliono”.

Capello quindi consiglia Pioli: “Deve inventarsi qualcosa di diverso. Studiare, studiare, studiare e parlare con i calciatori. Deve confrontarsi perché a volte nei confronti si trovano le soluzioni. Se non ti confronti con lo staff, con i leader, è dura”. Infine, torna sulla partita di questa sera e bacchetta anche Tonali: “Non può commettere un errore del genere, la difesa non può fare un sbaglio del genere. Per l’Inter è troppo facile”.

Insomma, se i rossoneri vorranno ribaltare il risultato al ritorno, dovranno fornire una prestazione diversa da quella messa in campo nel primo dei due match e tocca a Pioli trovare le armi giuste per fare male all’Inter.