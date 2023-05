Milan, rinnovo Leao: un’altra clausola oltre a quella di rescissione

Il Milan ha raggiunto l’accordo per il rinnovo di Leao: ecco a quanto è stata fissata la clausola e chi ha pagato la multa allo Sporting CP

Quella di ieri per il Milan sarebbe una giornata da dimenticare, magari non come nel film ‘Se mi lasci ti cancello’, ma almeno una ‘sparaflashata’ tipo ‘Men in Black’ sarebbe gradita. Certo, tutto questo se non fosse arrivata almeno la buona notizia del rinnovo di Leao.

Alla fine di una trattativa complicatissima, con molte parti in causa e il nodo legato alla maxi-multa da risolvere, ha vinto la volontà del giocatore e quella della dirigenza meneghina. Maldini e Massara riescono ad evitare di ripetere errori passati, allontanando il fantasma di Donnarumma, così come i casi Kessié e Calhanoglu. Il rinnovo di Leao garantisce anche ai tifosi una continuità importante e a Stefano Pioli di avere ancora a disposizione il suo giocatore più importante. Ecco tutti i dettagli del rinnovo del portoghese.

Rinnovo Leao, tutti i dettagli: non c’è solo la clausola da 170 milioni di euro

L’accordo tra il Milan e Rafael Leao è stato raggiunto ed è totale, nelle prossime ore arriverà anche l’annuncio ufficiale per poter celebrare il rinnovo del MVP della scorsa stagione.

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nei giorni scorsi, il portoghese guadagnerà una cifra vicina ai 7 milioni di euro a stagione più bonus. Una cifra importante e uno stipendio da top player assoluto, che si adegua allo status raggiunto sul campo da Rafa. Le questioni più importanti, però, riguardano la doppia clausola inserita nel nuovo contratto.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, non ci sarebbe solamente la clausola rescissoria fissata a 170 milioni di euro nel nuovo contratto. Sarebbe presente, infatti, anche una percentuale sulla futura rivendita a favore del Lille. Questo sarebbe il modo con cui il Milan ha risolto la questione multa: il club francese ha pagato la multa allo Sporting CP, ma i rossoneri hanno inserito questa percentuale sulla futura rivendita a loro favore. Quel che conta, in ogni caso, è che Leao abbia finalmente rinnovato col Milan: e per l’annuncio… attenzione alle tavole da surf.