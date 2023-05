Milan, Pioli lancia l’allarme Bennacer e avverte l’Inter: “Così possiamo ribaltarla”

Le dichiarazioni del tecnico rosso al termine del match di San Siro, contro i nerazzurri, valevole per la semifinale di andata di Champions League

E’ enorme la delusione per il Milan. La squadra di Stefano Pioli è affondata nel derby europeo dopo dieci minuti.

Prima la rete di Dzeko, poi quella di Mkhitaryan, che hanno subito piegato la resistenza del Diavolo. La reazione nei primi minuti della ripresa non è bastata al Diavolo per trovare la rete, ora la qualificazione appare davvero compromessa per i rossoneri.

Sotto accusa è finito così l’approccio troppo morbido di Tomori e compagni, che non hanno poi saputo rialzarsi: “Non abbiamo cominciato come dovevamo, come l’avevamo preparata – ammette Pioli in conferenza stampa -. L’Inter ha segnato su palla inattiva, ma ha fatto meglio su tutto nel primo tempo. E’ stata una prima frazione difficile, abbiamo rimediato nel secondo. Peccato non aver segnato un gol nella ripresa che avremmo rimediato. Bisognerà ripartire da qui, perché serve una grande partita per ribaltare il risultato“.

Ma Stefano Pioli non ha ancora mollato e avverte l’Inter per il ritorno: “Conosco la mia squadra, so che possiamo fare meglio. L’Inter è forte, ma noi non siamo da meno. Abbiamo la possibilità per mettere in difficoltà gli avversari e per raddrizzare il risultato. I miei giocatori sanno che hanno un’ultima occasione, serve mettere in campo tutto quello che abbiamo per ribaltare una situazione difficile, ma non impossibile. Sarà chiaramente una partita difficile, ma il calcio ci insegna che si può rimediare. Dobbiamo crederci, giocando meglio”.

Milan-Inter, Bennacer tiene in ansia Pioli: “Non so se ci sarà”

Il Milan chiaramente si aggrappa al suo uomo simbolo, Rafael Leao. Oggi il portoghese non è riuscito a giocare per l’infortunio rimediato contro la Lazio.

Nel match di ritorno dovrebbe però essere a disposizione. Serviranno le sue giocate per provare a ribaltare il risultato. Chi rischia di non esserci è invece Ismael Bennacer, infortunatosi al ginocchio, nel corso del primo tempo. A fare il punto della situazione sulle condizioni è stato Stefano Pioli: “Ha sentito un dolore forte al ginocchio, non si ricorda in che occasione ha subito l’infortunio. Non so se ci sarà al ritorno”. Domani il giocatore svolgerà gli esami del caso e capiremo se avrà qualche possibilità di recuperare. Pioli incrocia le dita, serviranno tutti i migliori giocatori per provare l’impresa.