Lite Mourinho-Serra, decisione UFFICIALE sul deferimento

Lite tra Mourinho e l’arbitro Serra, arriva la decisione sul deferimento con comunicato ufficiale da parte della Figc

A poche ore dall’inizio della semifinale d’andata di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen, arriva una decisione ufficiale che riguarda un caso che coinvolge proprio la società giallorossa.

Il caso in questione è legato a quanto accaduto tra José Mourinho e l’arbitro Marco Serra, quarto uomo in occasione della partita Cremonese-Roma, persa dai giallorossi per 2-1. La procura aveva aperto un’inchiesta su quello che era stato lo scontro tra il quarto ufficiale e il tecnico portoghese. La Figc però ha dichiarato improcedibile il deferimento nei confronti del direttore di gara.

Questo il comunicato ufficiale della Figc:

“Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Roberto Proietti, ha dichiarato improcedibile il deferimento nei confronti dell’arbitro Marco Serra.

Serra era stato deferito dalla Procura Federale per aver tenuto un comportamento ‘inopportuno, ingiurioso e offensivo’ lo scorso 28 febbraio in occasione della partita valida per la 24ª giornata di Serie A tra Cremonese e Roma, quando nella veste di quarto ufficiale si era reso protagonista a bordo campo di un diverbio con il tecnico giallorosso José Mourinho”.