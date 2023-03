Scontro Mourinho-Serra: la procura apre un’inchiesta

La sconfitta della Roma contro la Cremonese rischia di lasciare ulteriori strascichi. L’espulsione di Mourinho e il caldo post partita sono finiti sotto i riflettori

Arriva un ko molto pesante per la Roma contro la Cremonese in uno dei due posticipi del martedì della 24esima giornata di Serie A. Le reti di Tsadjout e Ciofani hanno stesso i capitolini che hanno quindi perso la chance di agguantare Inter e Milan al secondo posto.

Protagonista della serata dello ‘Zini’ anche Josè Mourinho espulso dall’arbitro Marco Piccinini su segnalazione del quarto uomo Marco Serra in seguito proprio ad uno scontro verbale tra i due. Animi caldi che non si sono placati nel post partita con dichiarazioni forti dello Special One: “C’è gente che mi conosce da tanti anni. Sono emotivo, ma non pazzo. Qualcosa è successo, bisogna capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale. Il quarto uomo ha detto a Piccinini di darmi il rosso e non ha avuto l’onestà di dirgli il modo in cui mi ha trattato”.

Mirino sul quarto uomo quindi per Mourinho con parole che fanno e faranno discutere. La cosa infatti non finisce qui. Come evidenziato dall’Ansa la Procura Federale, dopo le dichiarazioni del portoghese, ha aperto un’inchiesta sull’episodio che ha portato all’allontanamento del tecnico romanista. Saranno quindi ascoltati lo stesso Mourinho e il quarto ufficiale Serra.