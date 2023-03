Mourinho-Serra il caos è senza fine: “Ha perso la testa”

Serata totalmente da dimenticare per la Roma di Josè Mourinho che cade proprio nel momento di provare a fare un balzo in classifica. Nervosismo e di nuovo nella bufera mediatica l’allenatore portoghese

La Roma va ko proprio nel momento in cui tre punti avrebbero fatto più comodo. Ieri sera i giallorossi hanno perso la ghiotta chance, contro la Cremonese, di agguantare l’Inter al secondo posto esattamente come fatto qualche ora prima dal Milan.

La truppa di Mourinho scivola quindi al quinto posto, superata anche dalla Lazio, fallendo l’appuntamento contro una squadra che prima della sfida di ieri non aveva ancora vinto in Serie A. Di Tsadjout e Ciofani le reti della Cremonese, mentre Spinazzola aveva rimesso momentaneamente le cose in pari per i capitolini che perdono anche lo stesso allenatore portoghese in vista della prossima super sfida contro la Juventus. Lo Special One è stato infatti espulso dall’arbitro Piccinini ad inizio ripresa dopo uno scontro verbale col quarto uomo Serra.

La Roma cade contro la Cremonese: polemica Mourinho e bufera social

Una polemica quella sull’espulsione di Mourinho che è proseguita nel post partita con le dichiarazioni al veleno del portoghese a ‘Dazn’: “Bisogna capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale. Il quarto uomo ha detto a Piccinini di darmi il rosso e non ha avuto l’onestà di dirgli il modo in cui mi ha trattato”.

Secondo quanto evidenziato dall’Ansa, la Procura Federale, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal lusitano, ha aperto un’inchiesta sull’episodio dell’allontanamento dalla panchina. Saranno dunque ascoltati l’allenatore giallorosso e il quarto ufficiale di gara Marco Serra. Una situazione tra l’espulsione e le successive parole del dopo partita che ha alimentato anche parecchie polemiche nelle ore seguenti. Non mancano i tifosi della Roma che prendono le parti del proprio allenatore, così come sono tantissimi soprattutto i detrattori del portoghese. Mourinho nella bufera su Twitter anche per le parole sulla provenienza di Serra:

Si tratta proprio di uno che ha perso la testa…pena #Mourinho — Monica Catan (@Monica51030090) March 1, 2023

Perde contro l’ultima in classifica, contro una squadra che non aveva mai vinto.#Mourinho sposta l’attenzione sul 4° perché è di Torino.

Pazzesco 😂😂😂 — NeverSettle (@AleRubinho182) February 28, 2023

#Mourinho è un allenatore superato dal tempo e ormai bocciato dal campo, il personaggio prova a resistere con i malinconici show che Inghilterra e Spagna hanno archiviato anni fa. La Serie A è come una tv locale che ricicla i film trasmessi 15 anni prima dai grandi network — roberto grossi (@ninersmessimale) March 1, 2023

#Mourinho dimostra ancora una volta, che come allenatore è finito, ma anche come provocatore non ha più fantasia! Sempre pensato che sei un 🤡. #FinoAllaFine #ForzaJuve — Fabrizio de Luca (@Electric_co81) March 1, 2023

Ma quanto è ridicolo #Mourinho che vuole denunciare il quarto uomo? — Alessandro Letizia (@letizia_ale) March 1, 2023

domanda ai tifosi romanisti.a me mourinho visto da neutrale piace…ma adesso non comincia un po a stufare sempre con sti arbitri? una volta loro..una volra la rosa corta…ne ha sempre una…#Mourinho — Daniele De Rossi (@chicco21102006) March 1, 2023

#Mourinho vuole denunciare il 4o uomo perchè lo avrebbe offeso e maltrattato.

Detto da lui che sono almeno 6 anni che maltratta il gioco del calcio.#CremoneseRoma — Andrea Scaramuzza (@FullmeCotone) March 1, 2023