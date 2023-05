Leao-Milan arriva l’annuncio: l’avvocato esce allo scoperto

L’assenza di Rafael Leao contro l’Inter ha pesato parecchio nell’economia del gioco di un Milan che lavora anche al futuro del portoghese. Intanto arriva un annuncio dall’avvocato Dimvula

Il Milan nella serata di Champions contro l’Inter ha avuto l’ennesima riprovare dell’importanza di Rafael Leao nei meccanismi della squadra. Il portoghese, MVP della scorsa Serie A, è inoltre alle prese anche col proprio futuro con il club che lavora al rinnovo.

Si tratta di un argomento caldo e di strettissima attualità. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it nei giorni scorsi, Leao guadagnerà una cifra vicina ai 7 milioni di euro a stagione più bonus: numeri da top player assoluto che lo andranno a legare al club meneghino. Intanto a proposito dell’argomento l’avvocato Ted Dimvula ha parlato a ‘Foot mercato’: “Sì, stiamo discutendo con il Milan per prolungare Rafael. Come in ogni dossier di questa portata, le discussioni sono lunghe e ogni dettaglio conta”.

Calciomercato Milan, rinnovo Leao: l’annuncio di Ted Dimvula

Leao è una figura troppo importante per il Milan, che spera di recuperarlo quanto prima in vista della semifinale di ritorno contro l’Inter della prossima settimana. Intanto il rinnovo è sul piatto e Dimvula è stato chiaro.

Situazione bollente con l’avvocato che ha aggiunto: “Abbiamo programmato di incontrarci nelle prossime ore su questo tema con la dirigenza del club. Per Rafael il Milan è un club che conta e le sue ambizioni non sono cambiate da quando è arrivato qui. Vuole giocare agli ordini di un allenatore che sappia metterlo in evidenza e vuole giocare in Champions League“.