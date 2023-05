Europa League: Bove fa esultare la Roma, Juve salvata da Gatti

Si sono giocati i match di andata di Europa League: entrambe le squadre italiane sono scese in camp tra le mura amiche

Vanno in archivio le semifinali di andata di Europa League. La competizione ha visto scendere in campo la Roma di José Mourinho e la Juventus di Massimiliano Allegri.

I bianconeri hanno trovato il gol del pareggio contro il Siviglia in pieno recupero. Gli andalusi sono andati avanti con la rete al 26esimo di En-Nesyri, bravo a sfruttare un assist di Ocampos. Proprio l’argentino, tra i migliori, è stato costretto a lasciare il campo anzitempo per un infortunio muscolare. Nella ripresa la Juventus ci prova e quasi allo scadere Badé ferma in maniera fallosa Rabiot. Per l’arbitro Siebert, però, non è calcio di rigore, una decisione destinata a far discutere. Ma quando tutto sembra finito, i bianconeri riescono a trovare un insperato pareggio, con Gatti, su azione da corner, al 96esimo, dopo un tocco di Pogba.

Juventus-Siviglia 1-1: 26′ En-Nesyri (S) , 96′ Gatti (J)

Roma-Bayer Leverkusen, ci pensa Bove

All’Olimpico, i giallorossi impegnati contro il Bayer Leverkusen, dopo aver chiuso il primo tempo sullo 0 a 0, hanno trovato il gol della vittoria con Bove.

Il giovane giocatore di Mourinho è stato lesto a metterla dentro dopo che Hradecky aveva respinto il tiro ravvicinato di Abraham. Nei minuti finali c’è spazio anche per Paulo Dybala, ma sono i tedeschi ad attaccare. La Roma, però, resiste e porta a casa la vittoria.

Roma-Bayer Leverkusen 1-0: 63′ Bove (R)