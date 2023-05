DIRETTA Roma-Bayer Leverkusen: la decisione su Dybala e le ultime di formazione LIVE

Pochissime ore alla supersfida dell’Olimpico tra Roma e Bayer Leverkusen per l’andata della semifinale di Europa League: nodo Dybala, minuti decisivi

La Roma è pronta a vivere la partita più importante della stagione, come l’ha definita Mourinho in conferenza stampa. Un match da 180 minuti, almeno, che si gioca tra l’Olimpico e la BayArena. Davanti il Bayer Leverkusen dell’allievo Xabi Alonso: lo spagnolo è stato uno dei cardini principali del Real Madrid allenato dallo Special One.

C’è rapporto di grande stima tra i due, l’ex centrocampista cercherà di sfruttare quello che ha imparato dal portoghese. Che però ha tante frecce al proprio arco. Tra queste c’è anche Paulo Dybala, ovviamente, ma non è chiaro se dal primo minuto o a gara in corso. I dubbi di formazione persistono, con o senza la Joya cambiano anche altri due uomini e la posizione di Pellegrini. Ieri l’argentino si è allenato, era sorridente e sembrava in discrete condizioni. Anche se Mourinho ha poi detto la sua: “Non penso che sarà titolare, ma non lo so”. Probabilmente un po’ di sana pretattica per non concedere vantaggi a una squadra che – a detta del mister della Roma – è la squadra migliore d’Europa in contropiede.

Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, come sempre, all’Olimpico tutto esaurito. Una grande atmosfera: qui tutti gli aggiornamenti live sul clima nella capitale e ovviamente le formazioni.

Roma-Bayer Leverkusen: tutte le notizie in diretta

Ore 16.15 – La Roma si prepara a questa grande serata con una clip speciale e suggestiva pubblicata sui social.

Ore 15.30 – Oggi per Dybala era in programma il provino decisivo dopo gli ultimi giorni in non si è allenato in maniera continua, ma ha svolto parecchie sedute dal fisioterapista. I dubbi verranno però sciolti solo a ridosso della partita.

Le probabili formazioni di Roma-Bayer Leverkusen

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Andrich, Amiri, Bakker; Diaby, Adli, Wirtz. All.: Xabi Alonso