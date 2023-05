Bayer-Roma, Diaby: “Pronti alla battaglia per arrivare in finale”

Le parole dell’attaccante francese in vista dell’incontro d’andata della semifinale di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen

Il clima in vista del match tra Roma e Bayer Leverkusen è incandescente e anche gli stessi giocatori stanno dimostrando un forte trasporto dovuto alla voglia di raggiungere il 31 maggio la finale in programma a Budapest. Nell’avvicinamento alla partita ha rilasciato alcune dichiarazioni anche Moussa Diaby, attaccante francese di origini maliane in forza alle ‘Aspirine’.

“La partita sarà sicuramente entusiasmante. Sappiamo il grande momento che sta vivendo il calcio italiano e della Roma conosciamo la sua forza, la sua qualità, il suo allenatore e la passione dei propri tifosi. Anche i nostri non sono da meno e sicuramente per raggiungere la finale avremmo bisogno di tutto il loro supporto”.

“Arrivare dove siamo arrivati sicuramente è una cosa di cui andare fieri in quanto il club non raggiungeva questo traguardo da molto tempo. Meritiamo tutto quello che abbiamo ottenuto e certamente non vogliamo fermarci qui”.

Diaby il classe ’99 nel mirino di molte big europee

Dotato di una velocità impressionante e di una capacità formidabile nel repentino cambio di gioco, Diaby ha attirato l’attenzione di moltissime squadre europee di altissimo livello. Una delle voci più frequenti di questi ultimi giorni è sicuramente quello relativo all’interesse mostrato per il giocatore da parte del Real Madrid.

Ma la sfida per accaparrarsi le prestazioni del talento francese non sarà semplice, infatti molto forte è anche l’interesse del Newcastle, che sta centrando la qualificazione per la prossima Champions League e sicuramente, la ricchissima proprietà, ha tutta l’intenzione di diventare al più presto una delle protagoniste del panorama calcistico europeo.

Ehsan Poornami