DIRETTA Europa League, Roma-Bayer Leverkusen | Formazioni UFFICIALI LIVE

Serata importantissima per la Roma di José Mourinho che, nell’andata della semifinale dell’Europa League, ospita il Bayer Leverkusen

Dopo la cocente sconfitta patita in campionato contro l’Inter di Simone Inzaghi nel turno precedente della Serie A, la Roma si rituffa nell’Europa League e, per la semifinale d’andata, ospita il Bayer Leverkusen.

I giallorossi, guidati in panchina da José Mourinho, sono alle prese con diversi infortuni: sicuramente out dalla sfida di oggi El Shaarawy, Karsdorp, Kumbulla, Llorente, Smalling. In dubbio, invece, la presenza dal primo minuto di Paulo Dybala, problemi alla caviglia per lui dopo il duro contrasto con Palomino dell’Atalanta. Nel turno precedente, i capitolini hanno eliminato gli olandesi del Feyenoord, già battuti nella finale della Conference League la scorsa stagione. Di contro, i tedeschi di Xabi Alonso arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta interna patita contro il Colonia nell’ultimo turno della Bundesliga. Adesso, veleggiano al sesto posto in classifica col Wolfsburg alle spalle, distante solo due punti. Nei quarti di finale, le ‘Aspirine’ hanno eliminato la rivelazione del torneo, i belgi della Royale Union Saint-Gilloise. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-BAYER LEVERKUSEN

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Pellegrini, Matic, Bove, Spinazzola; Belotti, Abraham. All. Mourinho

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Koussounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Palacios, Hincapié; Diaby, Hlozek, Wirtz. All. Xabi Alonso

ARBITRO: Michael Oliver (Inghilterra)

Roma-Bayer Leverkusen, dove vederla in TV

Così come per Juventus-Siviglia, l’altra semifinale della competizione, anche per Roma-Bayer Leverkusen ci sono molteplici possibilità di visione della sfida di Europa League. Iniziando dalla possibilità di vederla in chiaro su TV8. Mentre, per chi è in possesso di regolare abbonamento, sarà possibile seguire la partita sul canale Sky Sport Football. Disponibili in streaming attraverso l’app Dazn, Sky Go e Now, oltre al sito ufficiale di TV8. Calcio d’inizio alle ore 21.