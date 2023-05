Adani ‘protagonista’ all’Allianz Stadium: piovono insulti dalla Curva 

Daniele Adani è allo Stadium per commentare Juve-Siviglia per la RAI: il coro che si alza dagli spalti è subito virale

Clima subito caldo all’Allianz Stadium, praticamente sold out per il primo round delle semifinali di Europa League tra Juventus e Siviglia.

Allegri punta sulla coppia Di Maria-Vlahovic in attacco, lasciando ancora un panchina Federico Chiesa. In difesa invece si rivede capitan Bonucci, preferito a Rugani dopo l’infortunio di Bremer, mentre a centrocampo c’è Miretti e non Fagioli. Gli andalusi si affidano invece al bomber marocchino El Nesyri con l’ex milanista Ocampos, Oliver Torres e Bryan Gil sulla trequarti.

Fischi assordanti alla lettura delle formazioni per la squadra ospite, con i tifosi bianconeri che hanno beccato anche Daniele Adani, presente a bordocampo per conto di Rai Sport che stasera manda in onda l’evento in chiaro.

L’ex difensore e attuale voce tecnica è stato insultato dalla Curva Sud bianconera prima dell’inizio della partita (“Adani uomo di m…”). Probabilmente ai sostenitori di fede juventina non sono piaciute le recenti esternazioni di Adani sulla stagione e le vicende extracampo della ‘Vecchia Signora’.