Plusvalenze Juve, fissata l’udienza in Corte d’Appello: ecco la data

Il club bianconero potrebbe ricevere una nuova penalizzazione dopo il rinvio stabilito dal Collegio di Garanzia del Coni

Fissata finalmente la data della nuova udienza per la rivalutazione del caso plusvalenze che negli ultimi mesi ha coinvolto la Juventus. Dopo il rinvio ufficiale dello scorso 20 aprile del Collegio di Garanzia del Coni, il club bianconero dovrà infatti presentarsi dinnanzi alla Corte Federale d’Appello.

Come diffuso da una nota ‘Ansa’, la Corte FIGC ha fissato la nuova udienza per lunedì 22 maggio. Dopo il momentaneo annullamento dei 15 punti di penalizzazione precedentemente assegnati alla Juventus, il club bianconero potrebbe dunque andare incontro ad una nuova sanzione in termini di punti in classifica per l’attuale stagione.