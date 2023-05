Nuova penalizzazione Juventus già decisa: come cambia la classifica

Pubblicate le motivazioni del Collegio di Garanzia dello Sport: per la Juventus si prospetta una nuova penalizzazione, come cambia la classifica

Sono arrivate ieri sera le motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni che ha portato all’annullamento dei 15 punti di penalizzazione per la Juventus con rinvio alla Corte di Appello Federale.

Motivazioni che possono dare un’indicazione importante su quel che potrebbe essere la nuova eventuale sanzione per il club bianconero. In particolare, il dispositivo conferma la correttezza formale dell’impianto accusatorio della Procura Federale, come l’utilizzo dell’articolo 4 e del sanzionare la società con una penalizzazione afflittiva.

Subito dopo la pubblicazione delle motivazioni è, come ampiamente prevedibile, partito il toto-penalizzazione, le previsioni su quanti potranno essere i punti tolti alla formazione di Allegri dopo la nuova decisione della Corte di Appello Federale che potrebbe esprimersi per la fine del mese e prima del termine del campionato. L’idea più diffusa è quella di un ritorno al -9, sanzione richiesta dal procuratore Chiné e poi aumentata dai giudici federali. Una sanzione di questo tipo cambierebbe completamente la corsa alla Champions, estromettendo di fatto la Juve dal piazzamento tra i primi quattro posti.

Penalizzazione Juventus, la classifica con l’eventuale -9

Dovessero davvero essere 9 i punti di penalizzazione inflitti dalla Corte di Appello Federale, la Juventus si ritroverebbe, stando la classifica attuale, con un bottino di 57 punti, precipitando dal secondo al sesto posto in classifica.

Il piazzamento Champions sarebbe distante quattro lunghezze visto che il Milan (attualmente quinto) con 61 punti salirebbe al quarto posto. La nuova classifica dal secondo al settimo posto sarebbe la seguente: Lazio 63, Inter 62, Milan 61, Juventus 57, Atalanta e Roma 58. Una situazione che potrebbe consentire ai bianconeri ancora di risalire e riprendersi la quarta piazza, con un aspetto però da non sottovalutare.

Nelle motivazioni, infatti, è indicata come corretta anche la scelta dei giudici della corte di Appello Federale di una sanzione afflittiva: in questo caso, quindi, dovesse aumentare l’attuale vantaggio della Juve sulla quinta in classifica (ora il Milan è a -5 e c’è anche lo scontro diretto) e considerato che la sentenza arriverà comunque verso fine maggio, potrebbe esserci anche una sanzione più pesante. Ma sono tutte ipotesi, quasi inutili da fare: l’unica certezza è che il destino della Juventus non dipende solo dal campo.