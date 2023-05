Milan-Inter, guai per Pioli: Bennacer è out

Primo cambio per i rossoneri che perdono per infortunio il centrocampista: Pioli si affida a Messias

Piove sul bagnato in casa Milan. I rossoneri sotto di due gol nel derby europeo, di Champions League, contro l‘Inter, sono stati costretti al primo cambio solo dopo quindici minuti.

Stefano Pioli ha dovuto infatti fare i conti con lo stop di Ismael Bennacer. L’algerino si è fermato per via di un problema al ginocchio destro. Le cure dei medici non sono bastate, al suo posto Junior Messias. Spostamento al centro, così, per Brahim Diaz.