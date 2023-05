Maglia ritirata del Napoli: Maradona ed il numero dieci

Nel calcio alcune maglie hanno un peso maggiore rispetto ad altre; a Napoli, ovviamente, il numero dieci ricorda Diego Maradona.

Ci sono dei giocatori che hanno scritto la storia del calcio; figure indelebili che resteranno vive nella memoria di questo sport per sempre.

Una figura è senza ombra di dubbio quella di Diego Armando Maradona; l’argentino è stato tra i giocatori più forti nella storia del calcio e ha vissuto anni importantissimi a Napoli dove scendeva in campo con la maglia numero dieci.

Maglia ritirata Napoli: il dieci di Maradona

Nel calcio la maglia numero dieci ha un peso diverso, significa responsabilizzare chi la indossa e riconoscere (in quel calciatore) l’uomo più importante della squadra.

Maradona, a calcio, è stato (e sarà sempre) uno dei più forti calciatori che abbia praticato questo sport. In una città passionale come Napoli, un giocatore come Maradona ha scritto pagine importantissime e verrà ricordato sempre con grandissimo affetto.

Una maglia pesante, dunque, quella indossata dall’argentino; una maglia ritirata dal momento in cui il el Pibe de Oro ha smesso di giocare con il Napoli.

Il dieci è stato ritirato perché nessuno è come Diego; dare la possibilità a qualche altro giocatore di indossare quella maglia significherebbe mettergli sulle spalle un peso troppo grande de gestire.

Maglia ritirata Napoli: perché Insigne non ha indossato il dieci

Per anni, a Napoli, si è discusso se Insigne meritasse di indossare la maglia numero dieci; l’attaccante azzurro è stato, senza ombra di dubbio, un giocatore importante per il club partenopeo.

Insigne ha giocato undici anni nel Napoli e il suo unico rimpianto è quello di non aver vinto lo scudetto.

Giocatore dotato di grande tecnica, abile nell’uno contro uno e nell’andare a creare la superiorità numerica.

I tifosi partenopei terranno sempre nel cuore Lorenzo ma la maglia numero dieci è un’altra cosa; il ricordo di quel numero deve essere associato solamente a Diego Armando Maradona.

Maglia ritirata Napoli: l’ultimo ad aver indossato il numero dieci

La maglia numero dieci del Napoli è stata ritirata, in maniera ufficiale, nel 2000; come sappiamo, però, il club partenopeo fu costretto a ripartire dalla Serie C.

La Lega di Serie C obbligava le squadre ad avere la numerazione classica, dal numero uno al numero undici e così (non tenendo conto di una situazione puramente affettiva) il Napoli dovette ristampare la maglia numero dieci.

Ad avere l’onore di indossare, per l’ultima volta, la maglia numero dieci è stato Mariano Bogliacino, ex centrocampista.

Non solo l’onore di indossare la numero dieci ma anche il privilegio di segnare l’ultimo gol con questa maglia; la rete, infatti, venne realizzata nella finale di Supercoppa di Serie C contro lo Spezia.

Da quel momento, complice anche la risalita del club partenopeo, il Napoli non ha più fatto indossare a nessuno una maglia che sarà sempre e solo di Maradona, con tutto il rispetto (ovviamente) per Bogliacino.