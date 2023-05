Gol De Bruyne irregolare: ecco l’immagine che inchioda il VAR

Il gol di Kevin De Bruyne è irregolare: spunta l’immagine che ‘inchioda’ il Var. L’episodio e la moviola post partita

Sta facendo discutere nel post partita di Real Madrid-Manchester City il gol del pareggio realizzato da Kevin De Bruyne.

Ancelotti e la sua squadra hanno protestato dopo la rete per il recupero di Bernardo Silva sulla linea del fallo laterale. I ‘Blancos’ ritenevano che la palla fosse uscita chiedendo l’intervento del Var, che non c’è stato. Il tecnico italiano è stato anche ammonito per proteste. Le immagini diffuse da ‘BeIN Sports’, però, danno ragione all’allenatore ed al Real Madrid: la palla recuperata da Bernando Silva ha effettivamente superato la linea laterale ed il gol è irregolare. Tuttavia, come spiegato dall’ex arbitro Cesari su ‘Mediaset’, la sala Var non è potuta nemmeno intervenire in quanto si trattava di un’azione precedente a quella della rete del belga. Camavinga, infatti, ha prima recuperato il pallone, per poi perderlo nuovamente, iniziando però una seconda azione e negando così l’intervento del Var.

Gol De Bruyne, il recupero di Bernardo Silva è irregolare: l’immagine

Queste le foto diffuse da ‘BeIN Sports’ che ‘inchiodano’ arbitro e Var:

🚨🚨 BeIN Sports have CONFIRMED with 3D technology that the ball was OUT of play. #rmalive pic.twitter.com/sQ9Y5P0g4C — Madrid Zone (@theMadridZone) May 9, 2023

Una decisione sicuramente destinata a far discutere ancora e ad infiammare ulteriormente l’avvicinamento al match di ritorno. Si deciderà tutto all’Etihad mercoledì prossimo con il pesante gol di De Bruyne da digerire per la squadra di Carlo Ancelotti.