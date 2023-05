“Dovrà pregare De Laurentiis”: Giuntoli-Juve, ora cambia tutto

Il Ds del Napoli viaggia in direzione Torino bianconera, ma con il club di De Laurentiis ha un contratto che scade a giugno 2024

Ormai non ci sono più dubbi, è Cristiano Giuntoli il prescelto dalla Juventus per il ruolo di Direttore sportivo. Ci sarebbe già un accordo tra le parti, con l’attuale Ds azzurro ora chiamato a ‘liberarsi’ dal Napoli con il quale ha ancora un altro anno di contratto. Per il collega Paolo Esposito, intervenuto a ‘Il Pallone Gonfiato’ su Twitch, non sarà una passeggiata trovare un accordo con De Laurentiis.

“Giuntoli dovrà pregarlo per lasciarlo andare – ha detto – Tutti danno l’operazione la danno per conclusa, però a mio parere non è ancora definito un bel nulla. Dipenderà dal presidente, Giuntoli non conta nulla. Se De Laurentiis non vuole liberarlo, gli imporrà di rispettare il contratto“.

Plusvalenza Osimhen: “Ecco cosa rischia il Napoli”

Esposito si è poi espresso in merito al ‘caso’ legato alla plusvalenza di Osimhen: “Questa indagine dell’Uefa non sortirà nulla”.

“Non si parla di illeciti, perché non ci sono prove e la Uefa non interverrà. Al massimo un’ammenda a patto che venga dimostrato l’esistenza di una plusvalenza fittizia. Non c’è un sistema”, ha concluso Esposito.