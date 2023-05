Contatti Napoli, come scrivere ai partenopei? Numeri di telefono, e-mail e indirizzi assistenza

Andiamo a scoprire tutte le informazioni necessarie per contattare il Napoli; sono diversi i modi per parlare con i partenopei.

Il Napoli è campione d’Italia e la città partenopea è diventato il teatro di una grande festa; i tifosi partenopei hanno, giustamente, festeggiato, anche nelle altre città italiane.

Il popolo azzurro è ovunque e, nel corso di una stagione calcistica, in molti cercano (per diversi motivi) di entrare in contatto con la società partenopea. Andiamo a scoprire i vari modi che hanno i tifosi partenopei per parlare con la propria società.

Come posso contattare il Napoli

E’ chiaro che il modo più semplice per mettersi in contatto con la società del Napoli è quella di andare sul sito officiale del club partenopeo.

Sul sito si trovano diverse possibilità per entrare in contatto con il Napoli; è possibile, infatti, chiamare il numero 081-509 53 44 o mandare un fax al numero 081-509 39 17.

Come mandare un messaggio al Napoli

Passiamo, ora, al discorso relativo all’assistenza clienti; da questo punto di vista è possibile mandare una e-mail a assistenzaclientistore@sscn.it.

In questo modo i tifosi hanno l’opportunità di risolvere ogni tipo di problema parlando direttamente con una persona della società.

Il Napoli sui social: Instagram, Facebook e Tik Tok

Come tutte le squadre di Serie A, anche il Napoli è molto attivo sui social. Per quanto riguarda Facebook, il club partenopeo è seguito da più di quattro milioni di follower.

Anche su Instagram, il profilo ufficiale della società partenopea è seguita da oltre quattro milioni di follower.

Chiudiamo con Tik Tok dove il numero di persone che segue il Napoli è di quattro milioni. Possiamo dire, dunque, come la società partenopea sia seguita su tutti i social network da un numero veramente importante di persone.

Napoli biglietteria telefono

E per quanto riguarda i biglietti? Per i tifosi che vogliono acquistare i biglietti è consigliabile chiamare direttamente il numero presente sul sito del Napoli, 081-509 53 44.

In realtà ci sono anche altre possibilità per il popolo partenopeo; è infatti possibile inviare una e-mail a trasferte.europee@sscn.it se si vogliono avere informazioni sulle gare internazionali giocate fuori casa dal Napoli.

Se, invece, si scrive a tribuna.young@sscn.it i tifosi potranno avere informazioni sui biglietti per questo particolare settore del club partenopeo.

Si può anche scrivere a diversamente.abili@sscn.it per avere informazioni sulla procedura di acquisto biglietti per le persone diversamente abili.

Per quanto riguarda il discorso sugli accrediti, per avere maggiori informazioni, basterà mandare una e-mail a accrediti.aia.coni.figc@sscn.it.

Annullare biglietti Napoli

Più che per i biglietti il discorso va fatto per l’abbonamento e non è possibile cambiare il posto dell’abbonamento.

Ciò che, invece, è consentito è il cambio nominativo di chi utilizza l’abbonamento ma solamente per cinque partite.

Tessera del tifoso Napoli: di cosa si tratta

La Fidelity Card è uno strumento molto importante per i tifosi partenopei e corrisponde alla vecchia tessera del tifoso.

Il popolo partenopeo, infatti, grazie a questa carta può usufruire diverse opzioni come acquistare l’abbonamento o seguire la squadra lontano dallo stadio di casa ma anche la possibilità di prendere i biglietti digitalmente.

Come acquistare la Fidelity Card

Ottenere la Fidelity Card è molto semplice; ai tifosi partenopei, infatti, basterà andare o sul sito ticketone (all’interno della sezione calcio) oppure, molto più semplicemente, sul sito del Napoli.