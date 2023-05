Aurelio De Laurentiis, chi è il presidente del Napoli? Patrimonio e vita privata

Ecco tutto quello che bisogna sapere su Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli che è riuscito a vincere lo scudetto con i partenopei.

Il Napoli, dopo più di trent’anni, è riuscito a vincere lo scudetto; un successo tanto atteso quanto meritato da parte di un club capace di dominare il campionato dalla prima all’ultima giornata.

Un successo che porta la firma della squadra, dell’allenatore ma soprattutto del presidente; Aurelio De Laurentiis è stato capace, nel tempo, di costruire una squadra ormai affermata nell’olimpo del calcio italiano e ormai grande protagonista a livello internazionale.

Un percorso partito da lontano ma che ha permesso al Napoli di tornare, finalmente, ad essere la regina del massimo campionato italiano.

Aurelio De Laurentiis Napoli e Bari

La storia di De Laurentiis al Napoli è iniziata nel lontano 2004 quando, dopo il fallimento della squadra, divenne il presidente del club partenopeo.

In poco tempo il club ha scalato la classifica: nel 2006 la promozione in Serie B e l’anno successivo il Napoli ha potuto festeggiare il ritorno nel massimo campionato italiano.

L’altro grande successo di Aurelio De Laurentiis arriva nel 2011 quando il Napoli può festeggiare, dopo diversi anni, il ritorno in Champions League e questo traguardo certifica il ritorno del club tra i grandi del calcio internazionale.

Oltre al Napoli, De Laurentiis è attivo nel mondo del calcio anche con un’altra squadra di calcio; stiamo parlando del Bari di cui è diventato proprietario nel 2018. Il presidente del club è Luigi De Laurentiis.

Trofei Napoli sotto l’era Aurelio De Laurentiis

Abbiamo giustamente sottolineato la vittoria dello scudetto; sotto l’era De Laurentiis, però, il Napoli ha vinto anche per tre volte la Coppa Italia e una volta la Supercoppa italiana.

Il primo successo in Coppa Italia, targato De Laurentiis, arriva nel 2012 a Roma contro i rivali della Juventus; una partita che i partenopei vincono due a zero grazie ai gol di Cavani e Hamsik.

Nel 2014, sempre a Roma, arriva la vittoria ai danni della Fiorentina; un match in cui a prendere la scena è Insigne, autore di una doppietta. L’ultima Coppa Italia, ancora una volta a Roma contro la Juventus, arriva nel 2020 ai calci di rigore.

Per quanto riguarda la Supercoppa italiana, invece, il successo dei partenopei arriva nel 2014. Anche in questo caso il Napoli riesce ad avere la meglio sulla Juventus; dopo il due a due maturato nei centoventi minuti, sono i rigori a regalare il successo ad Higuain e compagni.

Aurelio De Laurentiis FilmAuro e patrimonio

La sua principale azienda, fondata insieme al padre Luigi, è la FilmAuro; si tratta di una casa di produzione del cinema italiano tra le più importanti in Italia.

Impossibile dimenticare il sodalizio con i fratelli Vanzina che ha portate, nelle sale italiane, la saga dei Cinepanettoni con Boldi e De Sica.

L’azienda vanta diverse sale cinematografiche e dal 2004 è proprietario del club Napoli; nel 2018, inoltre, ha acquistato anche il Bari.

A livello economico, il patrimonio personale stimato di De Laurentiis è superiore ai centottanta milioni.

Il calcio, soprattutto nell’ultimo periodo, è diventato la principale fonte di guadagno per Aurelio De Laurentiis.

Aurelio De Laurentiis moglie e figli

Per quanto riguarda, invece, la vita privata del presidente del Napoli non possiamo non citare la donna più importante della sua vita; parliamo, ovviamente, di Jacqueline Baudit.

I due vivono una meravigliosa storia d’amore iniziata quando lei aveva soli diciannove anni e lui ventiquattro.

Il loro primo incontro è avvenuto al collegio di Bath. Da quel momento la coppia non si è più separata.

Dalla storia d’amore con Jacqueline Baudit sono nati tre figli: Luigi, Valentina ed Edoardo. Il primo, quarantaquattro anni, opera nel settore cinematografico con la FilmAuro ed è diventato il presidente del Bari.

Per quanto riguarda Valentina, invece, si tratta di una donna decisamente affermata nel mondo della moda.

Edoardo De Laurentiis, invece, si è impegnato nel mondo dello sport ed è il vicepresidente del Napoli.

Chi sono i genitori di Aurelio De Laurentiis

Il presidente del Napoli nasce da Luigi De Laurentiis e Maria Rendina; insieme al padre fonda, come abbiamo detto, la FilmAuro.

Aurelio De Laurentiis e la fuga in scooter

Nella vita del presidente del Napoli è impossibile dimenticare quanto successo nel 2011 durante i sorteggi di Serie A.

Il patron del club partenopeo, infatti, si lamentò (in maniera piuttosto forte) di un calendario che, a suo dire, non prese in considerazione gli impegni internazionali del Napoli.

Dopo una sfuriata dialettica impossibile da dimenticare, De Laurentiis fermò un ragazzo con lo scooter e si fece dare un passaggio. Scena iconica degli ultimi anni.

Aurelio De Laurentiis social

Il presidente del Napoli è molto attivo sui social, in particolar modo su Twitter dove condivide i suoi pensieri e le sue opinioni.

Aurelio De Laurentiis indagato

Il presidente del club partenopeo è finita nel registro degli indagati della Procura di Napoli in merito all’affare Osimhen con l’attaccante prelevato dal Lille per un totale di settantuno milioni di euro più dieci milioni di bonus.

Nell’affare sono rientrati anche quattro giocatori del Napoli che hanno fatto il percorso inverso di Osimhen e si sono trasferiti al Lille.