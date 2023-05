Ludovica Pagani, la discoteca è in fiamme: il top non contiene niente

Ludovica Pagani è la deejay più trendy del momento e conferma tutto il suo fascino più esplosivo che mai: il locale è in delirio

Si avvicina l’estate e con essa le serate a ballare nei locali. Una protagonista indiscussa dei prossimi mesi, da questo punto di vista, sarà sicuramente la splendida Ludovica Pagani.

Piuttosto conosciuta ormai da tempo dagli appassionati di calcio come presenza in varie trasmissioni sportive, come youtuber calcistica e non solo, come influencer e anche per essere la compagna del giocatore della Roma Stephan El Shaarawy, la prorompente bergamasca è ormai diventata un personaggio a 360 gradi e si è avviata in una grande carriera anche come disc jockey. Non a caso, era presente anche all’Ariston per il Festival di Sanremo, per uno dei deejay set che le hanno dato maggiore visibilità. E ormai spopola nelle discoteche di tutta Italia, e non solo. Come testimoniato anche dal suo profilo Instagram che vanta un numero sempre crescente di ammiratori, ormai fuori controllo: Ludovica ha sfondato quota 3 milioni e mezzo di followers, diventando una delle principali celebrità del web nostrano, e non intende certo fermarsi qui.

Ludovica Pagani, la scollatura alza la febbre del sabato sera

Scatenatissima, a dir poco, nel fine settimana ha regalato momenti indimenticabili agli ammiratori con una serata da ricordare in una discoteca di Venezia. E gli scatti pubblicati dalla 27enne hanno fatto, ovviamente, il giro della community in pochissimo tempo.

Provocante e seducente come non mai, si è esibita in un top di pelle particolarmente scollato, in grado di esaltare le sue curve stratosferiche. Una visione che manco a dirlo ha lasciato il segno nel cuore di tutti i fan, che si sono precipitati sulla sua bacheca per elargire la consueta messe di like e commenti estasiati. L’estate si prospetta già caldissima, sulle note della musica di Ludovica ci prepariamo a ballare, perdendoci nei suoi ma anche nel suo fascino micidiale ed irresistibile.