Juventus, cessione Vlahovic: ora sono tutti d’accordo

Juventus, inevitabile l’addio di Dusan Vlahovic: posizione irremovibile, la decisione è stata già presa

Il gol segnato nel finale di gara a Bergamo contro l’Atalanta ha portato Dusan Vlahovic a 13 reti stagionali, di cui 10 in campionato.

In casa bianconera però è fortissimo il rischio di una nuova penalizzazione, con la Juventus che potrebbe non solo non giocare la Champions League del prossimo anno, ma forse neppure altre competizioni europee. A quel punto, senza l’Europa, i bianconeri sarebbero costretti a fare un grosso sacrificio sul mercato, con la partenza di un big che sarebbe quasi scontata.

Sondaggio CM.IT, è Vlahovic il giocatore da sacrificare

Proprio a questo proposito abbiamo chiesto, nel nostro sondaggio Twitter, chi dovrebbe essere il sacrificato della Juventus in caso di esclusione dall’Europa.

E la maggioranza assoluta ha espresso a riguardo un parere chiarissimo. Il sacrificato deve essere Dusan Vlahovic, almeno per il 56,9% dei votanti. Il centravanti serbo ha vissuto una stagione estremamente complicata tra carenza di gol e infortuni e non sembra più essere un elemento inamovibile della Juve del futuro. Bersagliato da critica, ma anche da alcuni tifosi, Vlahovic viene visto come il giusto uomo da scegliere in caso di necessità di fare cassa.

Il 17,2% ha scelto invece Federico Chiesa. Anche per il numero 7 la stagione è stata piuttosto complessa. Gli infortuni lo hanno spesso tormentato e non è stato visto ancora il giocatore che in passato aveva fatto brillare gli occhi sia ai tifosi bianconeri che a quelli della Nazionale. Il 15,5% ha scelto invece Nicolò Fagioli, alla sua prima annata in Serie A in bianconero, uno dei giovani che ha offerto le prestazioni migliori nel corso della stagione. Il 10,3% ha scelto invece Bremer. Il difensore brasiliano, arrivato la scorsa estate in bianconer, è ritenuto l’elemento meno cedibile tra i quattro.